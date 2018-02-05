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Парубій про ЦВК: Щойно буде подання, передам кандидатів на перевірку

Понеділок, 5 лютого 2018, 09:37

Голова Верховної Ради Андрій Парубій сподівається, що парламент зможе перейти до призначення нових членів Центральної виборчої комісії ще в лютому.

Про це він сказав на спільному з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом брифінгу 5 лютого.

На запитання, чи є подання на нових кандидатів, окрім раніше запропонованих 14-ти, спікер парламенту повідомив:

"Станом на сьогодні ще немає подання нового. Як мені стало відомо, це пов’язано з тим, що збираються документи з усіх тих кандидатів, які пропонуються в новий склад ЦВК".

Парубій нагадав, що за чинним законодавством "має пройти антикорупційна перевірка, яка може тривати близько 15-20 днів".

"Я сподіваюся, що подання від президента надійде в найближчі дні – і тут же, невідкладно я подам усіх кандидатів на спеціальну перевірку і дам доручення комітету невідкладно розглянути дане питання", – заявив він.

"Сподіваюся, що ми ще цього місяця зможемо перейти до розгляду нового складу ЦВК. Вважаю, що це буде одним і з ключових кадрових питань, яке стоїть на порядку денному сесії", – сказав Парубій.

Як відомо, 23 січня президент Петро Порошенко передав голові Верховної Ради подання на оновлення складу ЦВК: він запропонував 14 кандидатів (спершу було 13).

У списку були: Басалаєва Алла ("Відродження"), Єфремова Ірина ("НФ"), Бернацька Наталія (до заміжжя Севастьянова, "НФ"), Кустова Світлана ("БПП"), Вербенський Михайло ("БПП"), Лотюк Ольга ("БПП"), Плукар Віталій ("БПП"), Шипілов Леонтій ("НФ"), Желтова Ольга ("БПП"), Синиця Надія, Юзькова Тетяна ("РПЛ"), Сліпачук Тетяна ("Воля народу"), Радченко Євген ("Самопоміч"), Конопольський Олег ("БПП").

Згодом президент не виключив, що серед кандидатів у члени ЦВК ще з’явиться запропонований "Батьківщиною" кандидат – Андрій Євстігнєєв.

31 січня фракція "Опозиційний блок" спрямувала листи до послів країн "Великої сімки" та посольства ЄС, в яких поскаржилася на "недемократичну процедуру призначення нового складу Центральної виборчої комісії".

У ЦВК є 13 вакансій: ще 1 червня 2014 року завершився термін повноважень 12 з 15 членів ЦВК, а 3 лютого 2017 року – і 13-го члена комісії.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЦВКкадриВерховна Рада
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