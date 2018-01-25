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Порошенко подумає над кандидатурою "Батьківщини" до ЦВК – нардеп

Четвер, 25 січня 2018, 10:35

Президент Петро Порошенко не виключає, що серед кандидатів у члени Центральної виборчої комісії ще з’явиться запропонований "Батьківщиною" Андрій Євстігнєєв.

Як повідомляє народний депутат від "Батьківщини" Олексій Рябчин, таку відповідь він отримав від глави держави у Давосі (Швейцарія).  

"Запитав у президента Порошенко після українського сніданку в Давосі, чому ним не подано від фракції "Батьківщина" жодного кандидата в ЦВК. При поважних свідках президент відповів, що на час розгляду подання від "Батьківщини" "був тільки старий кандидат", а зараз він "дуже уважно" розгляне нового кандидата і "допускає можливість" додаткового включення", – зазначив нардеп.

 
Порошенко у Давосі
Alex Ryabchyn

"Вчора Юлія Тимошенко повідомила та надала докази того, що ми вчасно, відповідно до законодавства, подали кандидатуру кандидата наук, викладача університету ім. Шевченка Андрія Євстігнєєва до складу ЦВК, що зафіксовано документально", – зазначив Рябчин.

Він долучив документи на доказ того, що відповідні документи "Батьківщина" ще в листопаді подала в Адміністрацію президента.

 
 

Як відомо, президент Порошенко передав голові Верховної Ради подання на оновлення складу ЦВК: він запропонував 14 кандидатів  (спершу було 13) від різних парламентських сил, але кандидатури "Батьківщини" в переліку не було.

"Батьківщина" вимагала від президента внести їхню кандидатуру до складу Центральної виборчої комісії.

У ЦВК є 13 вакансій: ще 1 червня 2014 року завершився термін повноважень 12 з 15 членів ЦВК, а 3 лютого 2017 року – і 13-го члена комісії.

7 червня 2016 року Порошенко вніс до Верховної Ради подання на звільнення 12 з 15 членів ЦВК та призначення 11 нових членів Центрвиборчкому.

18 січня 2018 року "Народний фронт" обрав наново три кандидатури до ЦВК.

Наразі у списку 14 кандидатур: Басалаєва Алла ("Відродження"), Єфремова Ірина ("НФ"), Бернацька Наталія (до заміжжя Севастьянова, "НФ"), Кустова Світлана ("БПП"), Вербенський Михайло ("БПП"), Лотюк Ольга ("БПП"), Плукар Віталій ("БПП"), Шипілов Леонтій ("НФ"), Желтова Ольга ("БПП"), Синиця Надія, Юзькова Тетяна ("РПЛ"), Сліпачук Тетяна ("Воля народу"), Радченко Євген ("Самопоміч"), Конопольський Олег ("БПП").

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЦВКПорошенко
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