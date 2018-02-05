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"Кремлівський список" уже почав "працювати" – Касьянов

Понеділок, 5 лютого 2018, 11:44

Російський політик Михайло Касьянов повідомляє, що іноземні банки нібито просять росіян із так званої "кремлівського доповіді" закрити у них свої рахунки.

Про це лідер "Партії народної свободи", раніше відомої як "РПР-ПАРНАС", написав у Facebook.

"Минуло лише два робочих дні, але вже НЕсанкційний список починає працювати. Те, що вже знаю: три його фігуранти отримали прохання від шанованих зарубіжних банків закрити свої рахунки", – заявив Касьянов.

"Одного навіть попросили забрати сина зі швейцарської школи на навчання в Росію", – додав він.



У коментарях до його посту екс-депутат Державної Думи РФ, опозиціонер Дмитро Гудков написав: "Так, підтверджую".

Як відомо, наприкінці січня Міністерство фінансів США опублікувало так звану "кремлівську доповідь", у якій перераховані імена наближених до президента РФ Володимира Путіна російських чиновників і бізнесменів, проти яких можуть бути введені санкції.

У списку 96 російських олігархів, чиї статки оцінюються на суму понад $1 млрд. Крім того, у списку 114 прізвищ високопосадовців, а також керівників державних компаній.

До списку Мінфіну США потрапили й російські компанії, які щонайменше на чверть належать державі і мають дохід понад 2 мільярди доларів.

Шведський економіст Андерс Ослунд, який був одним із консультантів "кремлівського списку", заявив, що спочатку список укладала команда експертів, але пізніше чиновник із адміністрації Дональда Трампа доручив замінити його на перелік, складений на основі рейтингу Forbes найбагатших людей світу і прізвищ із адміністрації президента РФ.

За кілька днів до подачі "кремлівської доповіді" до американського Конгресу, США відвідали керівники трьох спецслужб Росії: Сергій Наришкін, Олександр Бортніков і Ігор Коробов. Заради цього американська влада частково призупинила дію санкцій проти них.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяСШАсанкціїбанки
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