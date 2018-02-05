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Нацбанк може не отримати голову до кінця лютого

Понеділок, 5 лютого 2018, 17:05

Верховна Рада розглядатиме питання про призначення нового голови Національного банку України, скоріше за все, вже наступного пленарного тижня.

Про це, повідомив журналістам перший заступник голови парламентського комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності Михайло Довбенко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я думаю, що у претендента, швидше за все, кілька днів піде на те, щоб зустрітися з усіма депутатськими групами і фракціями. Зараз формується його графік (зустрічей - ред.). Швидше за все, на наступному пленарному тижні (з 27 лютого по 2 березня – ред.) буде голосування в сесійній залі", - сказав він після засідання комітету в Києві в понеділок.

Говорячи про звіт голови НБУ Валерія Гонтаревої, заступник голови комітету повідомив, що вона готова його представити.

"У мене була з нею розмова, вона мені сказала, що звіт такий підготувала і готова його представити. Як тільки питання буде внесено до сесійної зали, вона виступить зі звітом", - сказав Довбенко.

Як відомо, голова Верховної Ради Андрій Парубій розраховує, Верховна Рада у лютому призначить нового керівника Національного банку України.

Раніше повідомлялося, що президент Петро Порошенко пропонує парламенту призначити Якова Смолія главою Національного банку.

Під час зустрічі з президентом України Петром Порошенком у Давосі директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард цікавилась призначенням нового голови НБУ.

Раніше серед претендентів на посаду голови НБУ називали Смолія і главу правління "Райффайзен банк Аваль" Володимира Лавренчука. Однак більш ймовірним кандидатом називали саме Смолія.

У грудні Смолій заявив, що не буде продовжувати виконувати обов'язки голови НБУ, якщо парламент не підтримає його кандидатуру в разі внесення її президентом.

Читайте також: Керівник НБУ Яків Смолій: Депозити не повинні бути основним джерелом доходів українців

Валерія Гонтарева ще 10 квітня заявила, що з 10 травня йде у відставку з посади голови Нацбанку.

Але її прохання не задовольнили – і вона вирішила піти у тривалу відпустку.

"Українська правда" у Threads

Теми: НБУгрошіГонтареваВерховна Рада
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