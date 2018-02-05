Нацбанк може не отримати голову до кінця лютого
Верховна Рада розглядатиме питання про призначення нового голови Національного банку України, скоріше за все, вже наступного пленарного тижня.
Про це, повідомив журналістам перший заступник голови парламентського комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності Михайло Довбенко, передає "Інтерфакс-Україна".
"Я думаю, що у претендента, швидше за все, кілька днів піде на те, щоб зустрітися з усіма депутатськими групами і фракціями. Зараз формується його графік (зустрічей - ред.). Швидше за все, на наступному пленарному тижні (з 27 лютого по 2 березня – ред.) буде голосування в сесійній залі", - сказав він після засідання комітету в Києві в понеділок.
Говорячи про звіт голови НБУ Валерія Гонтаревої, заступник голови комітету повідомив, що вона готова його представити.
"У мене була з нею розмова, вона мені сказала, що звіт такий підготувала і готова його представити. Як тільки питання буде внесено до сесійної зали, вона виступить зі звітом", - сказав Довбенко.
Як відомо, голова Верховної Ради Андрій Парубій розраховує, Верховна Рада у лютому призначить нового керівника Національного банку України.
Раніше повідомлялося, що президент Петро Порошенко пропонує парламенту призначити Якова Смолія главою Національного банку.
Під час зустрічі з президентом України Петром Порошенком у Давосі директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард цікавилась призначенням нового голови НБУ.
Раніше серед претендентів на посаду голови НБУ називали Смолія і главу правління "Райффайзен банк Аваль" Володимира Лавренчука. Однак більш ймовірним кандидатом називали саме Смолія.
У грудні Смолій заявив, що не буде продовжувати виконувати обов'язки голови НБУ, якщо парламент не підтримає його кандидатуру в разі внесення її президентом.
Читайте також: Керівник НБУ Яків Смолій: Депозити не повинні бути основним джерелом доходів українців
Валерія Гонтарева ще 10 квітня заявила, що з 10 травня йде у відставку з посади голови Нацбанку.
Але її прохання не задовольнили – і вона вирішила піти у тривалу відпустку.