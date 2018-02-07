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Електромобіль Маска залишив орбіту Землі

Середа, 7 лютого 2018, 05:56

Електромобіль Tesla Roadster, який був запущений в космос в якості корисного навантаження під час тестового запуску найпотужнішої ракети Falcon Heavy, залишив орбіту Землі і рухається до Пояса астероїдів.

Про це глава компанії Space X Ілон Маск написав у Twitter.

"Третє загоряння успішне. Перевищив орбіту Марса і продовжив рух до Пояса астероїдів", - написав Маск.

Як відомо, це був тестовий запуск з метою випробування першої ракети здатної доставити людей на Марс. В ході випробування на еліптичну орбіту, що простягається від Сонця до Марса, був відправлений особистий автомобіль Ілона Маска Tesla Roadster з манекеном за кермом. У ньому встановлено кілька камер спостереження.

Запуск відбувся зі стартового майданчика 39A космічного центру Кеннеді у Флориді. Саме з цього майданчика стартували ракети Saturn V і несли астронавтів на Місяць.

"Українська правда" у Threads

Теми: космостехнології
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