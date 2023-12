Електромобіль Маска залишив орбіту Землі

Електромобіль Tesla Roadster, який був запущений в космос в якості корисного навантаження під час тестового запуску найпотужнішої ракети Falcon Heavy, залишив орбіту Землі і рухається до Пояса астероїдів.

Про це глава компанії Space X Ілон Маск написав у Twitter.

"Третє загоряння успішне. Перевищив орбіту Марса і продовжив рух до Пояса астероїдів", - написав Маск.

Third burn successful. Exceeded Mars orbit and kept going to the Asteroid Belt. pic.twitter.com/bKhRN73WHF