Електромобіль Маска залишив орбіту Землі

Електромобіль Tesla Roadster, який був запущений в космос в якості корисного навантаження під час тестового запуску найпотужнішої ракети Falcon Heavy, залишив орбіту Землі і рухається до Пояса астероїдів.

Про це глава компанії Space X Ілон Маск написав у Twitter.

"Третє загоряння успішне. Перевищив орбіту Марса і продовжив рух до Пояса астероїдів", - написав Маск.

Third burn successful. Exceeded Mars orbit and kept going to the Asteroid Belt. pic.twitter.com/bKhRN73WHF — Elon Musk (@elonmusk) February 7, 2018

Як відомо, це був тестовий запуск з метою випробування першої ракети здатної доставити людей на Марс. В ході випробування на еліптичну орбіту, що простягається від Сонця до Марса, був відправлений особистий автомобіль Ілона Маска Tesla Roadster з манекеном за кермом. У ньому встановлено кілька камер спостереження.

View from SpaceX Launch Control. Apparently, there is a car in orbit around Earth. pic.twitter.com/QljN2VnL1O — Elon Musk (@elonmusk) February 6, 2018

Запуск відбувся зі стартового майданчика 39A космічного центру Кеннеді у Флориді. Саме з цього майданчика стартували ракети Saturn V і несли астронавтів на Місяць.