Справа про держзраду Януковича: Допит Наливайченка розпочався з суперечки

7 лютого допит другого свідка у справі про держзраду екс-президента Віктора Януковича розпочався з перепалки через присутніх на засіданні сторонніх осіб.

Перед допитом екс-глави СБУ Валентина Наливайченка, адвокат Януковича Віктор Сердюк попросив суд з'ясувати статус осіб, що прийшли у залу Оболонського районного суду.

"Прокурори заявляли про допит 2 двох свідків на сьогодні, ми бачимо, що ще 5 осіб з'явились. Свідки не можуть перебувати під час допиту іншого свідка, тому треба з'ясувати як особи, так і їх статус, коли вони будуть давати покази у цій справі ", - сказав Сердюк.

скриншот з відео 112.ua

Прокурор уточнив, що люди, присутні у залі, не є свідками ні обвинувачення, ні захисту, і, зважаючи на відкритість судового процесу, можуть перебувати у залі суду.

"Ці свідки або особи прийшли разом з Наливайченком. Є нагальна необхідність з'ясувати особи цих людей, які прийшли", - сказав Сердюк.

Суддя сказав, що не заперечуватиме, але за умови, що адвокат пошлеться на відповідну норму права, яка дозволить суду з'ясовувати особу людини, яка не порушує порядок.

"На даний час присутні в залі близько 50 осіб. Жодна з цих осіб не порушує порядок судового засідання. Також я не бачу неповнолітніх у залі судового засідання. Або пошліться на норму права, або присядьте, і ми зможемо перейти до допиту свідка обвинувачення", - сказав головуючий суддя Владислав Дев'ятко.

Адвокат Януковича наполягав на встановленні осіб присутніх, аргументуючи тим, що вони можуть впливати на свідка.

Суддя знову просив послатися на відповідну норму права.

"Спеціальної норми права не існує, але виходячи з загального принципу об’єктивності, доступності кримінального процесу, враховуючи, що ці особи прибули саме під час приходу свідка, ми просимо…. Якщо є необхідність послатися на конкретні норми, то дайте кодекс, захист це зробить", - сказав Сердюк.

Він послався на статтю про змагальність сторін, публічність і гласність процесу.

"Про що ви зараз? Про яку змагальність і публічність кажете? Змагальність порушується, публічність порушується?", - обурився суддя.

Сердюк визнав, що не порушується.

"Ми вперше бачимо за ці засідання, що свідок прибуває з великою групою осіб. Якщо це група підтримки, то свідок має на це право. Але, може, це якісь інші люди, які можуть впливати на свідка. Тим паче, що з усіх заяв Наливайченка ми бачили, що на Наливайченка здійснюється вплив ГПУ", - сказав Сердюк.

Прокурор таке клопотання назвав "безглуздим витрачанням часу".

Суд у задоволенні клопотання відмовив.

Інший захисник Януковича завив, що всі особи, що не мають стосунку до процесу, мають сидіти в кінці зали і просив їх пересадити на останні ряди.

"По-перше, я вперше чую про такий порядок, а по-друге, не ви будете вирішувати, кому де сидіти у залі судових засідань", - сказав суддя.

Після цього розпочався допит Наливайченка.

Як відомо, вранці 7 лютого суд допитав Андрія Цимбалюка, радника постійного представництва України в ООН.

Як відомо, Віктора Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України) та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

29 червня 2017 року у суді зачитали обвинувальний акт у справі про сприяння російській владі в анексії Криму та веденні агресивних воєнних дій на території України.

5 липня 2017 року Янукович оголосив, що не бажає брати участь в ініційованому Україною судовому процесі в справі про державну зраду і відкликає з суду своїх адвокатів.

Але 11 грудня адвокат Віталій Сердюк, який бере участь у процесі щодо розстрілів на Майдані, знову почав захищати Януковича у справі про держзраду.

З того часу суд допитує свідків.

31 січня засідання суду не відбулося. Розгляд справи про держзраду Януковича перенесли на 7 лютого у зв’язку з тим, що на засідання не з'явилися захисники Януковича.

За словами прокурора Руслана Кравченка, зі сторони обвинувачення залишилось допитати 18 свідків.

Раніше захист подавав список із 35 осіб, яких просить допитати у суді у якості свідків.