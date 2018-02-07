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Автостраховку тепер можна купити в інтернеті

Середа, 7 лютого 2018, 16:36

7 лютого набуло чинності розпорядження Нацкомфінпослуг, яким страховим компаніям дозволили укладати договори автострахування через інтернет.

Про це повідомляє FinClub, передає Економічна правда.

Відтепер, операцію купівлі страховки можна провести онлайн.

Для цього через сайт страхової компанії подається заявка із зазначенням всіх необхідних для укладення договору даних. На їх основі страховик розраховує ціну договору і формує остаточну пропозицію для клієнта.

"Пропозиція" буде згенерована в базі даних МТСБУ і залишиться актуальною добу. Якщо клієнт згоден з умовами страхування, він підтверджує транзакцію (як підтверджуються операції в інтернет-банкінгу) і оплачує послуги страховика: або платіжною карткою через сайт компанії, або готівкою у відділенні банку.

Після надходження оплати поліс автоматично реєструється в базі даних МТСБУ, а клієнт отримує на свою електронну пошту підтвердження страхування своєї відповідальності перед третіми особами.

Електронний поліс можна зберігати в телефоні або роздрукувати.

За інформацією видання, лише 10 страхових компаній з 53 учасників МТСБУ пройшли тестування і почнуть продавати поліси онлайн: "ІНГО Україна", "ПЗУ Україна", "Арсенал Страхування", "Уніка", "АХА Страхування", "Вусо", "Домінанта", "УПСК", "Європейський страховий альянс", "Юнівес".

Бюро зможе оперативно блокувати продаж полісів неплатоспроможними компаніями: в разі виключення їх з МТСБУ укладення нових полісів стане неможливим.

Якщо у вас виникнуть сумніви з приводу достовірності е-поліса ОСАЦВ, його правдивість можна перевірити через інтернет, QR-код і СМС-запит.

Нагадаємо, 155 тисяч автомобілів з іноземною реєстрацією в Україні мають страховий поліс ОСАЦВ.

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