Ситник: електронне декларування доходів – під загрозою зриву

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Четвер, 8 лютого 2018, 04:23

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив, що кампанія електронного декларування доходів українських чиновників знаходиться під загрозою зриву.

Про це він сказав в інтерв'ю Reuters.

"Орган, відповідальний за перевірку цих декларацій, просто не працює. Е-декларації є ефективним інструментом в боротьбі з корупцією. Однак через те, що НАЗК не було насправді створено і не почало працювати, цей інструмент знаходиться під загрозою", – наголосив Ситник.

У НАЗК поки не коментували цих заяв директора НАБУ.

Як повідомлялось, з 1 січня 2018 року для державних чиновників розпочалося подання електронних декларацій за 2017 рік, яке триватиме до 1 квітня.

Декларації мають подати державні службовці – президент, керівництво АП, члени Кабміну, народні депутати і депутати місцевих рад, селищні і міські голови, державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування.

Крім того, декларації мають подати військові посадові особи, судді всіх судів, члени ВККС і ВРП, керівники підрозділів НАБУ, Податкової, ДБУ, СБУ і прокуратури.

Вперше декларації мають заповнити представники громадських об’єднань.

Як відомо, громадські активісти-антикорупціонери не погоджуються з ідеєю президента Петра Порошенка замінити обов'язкове подання ними декларацій на розширене звітування про доходи.

Представник президента в парламенті Ірина Луценко стверджує, що громадські активісти погоджуються на запропоноване Порошенком розширене звітування про доходи замість їх декларування.

"Я знаю, що громадські організації та активісти погодилися на розширене подання інформації, розширене звітування", – сказала вона в ефірі телеканалу "Рада".

27 березня 2017 року Порошенко підписав зміни до закону "Про протидію корупції", згідно з якими члени антикорупційних громадських організацій зобов'язані подавати електронні декларації.

Євросоюз розкритикував цю ініціативу. Президент згодом попросив депутатів скасувати відповідну вимогу.

Теми: Ситник декларації НАБУ
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