СБУ прокоментувала синці екс-депутата Шепелєва

Служба безпеки заявляє, що під час затримання екс-депутата Олександра Шепелєва, діяла виключно в рамках законодавства.

Про це повідомила прес-секретар СБУ Олена Гітлянська,коментуючи ушкодження затриманого, передає LIGA.net.

"Співробітники СБУ діють виключно в рамках законодавства. Я зараз не готова коментувати, чи чинив він опір при затриманні, але наші співробітники діють виключно в рамках законодавства і не порушують", – сказала Гітлянська.

Перед цим прокурор Руслан Кравченко повдіомив, що Шепелєв подав до СБУ заяву "Про викрадення та побиття невідомими особами правоохоронного органу".

На судове засідання з обрання йому запобіжного заходу Шепелєв був доставлений з синцями під очима та на лобі. Сам екс-нардеп на питання журналістів сказав, що у нього зламана щелепа та йому важко говорити.

Наразі триває судове засідання з обрання Шепелєву запобіжного заходу.

Як відомо, Шепелєва затримали у середу 8 лютого ввечері. При собі в нього було посвідчення "ДНР".

Раніше у квітні 2017 року російські ЗМІ повідомили про затримання Шепелєва в Москві за ордером на арешт від Печерського районного суду Києва.

Шепелєва звинувачують у замовному вбивстві, розкраданні коштів та державній зраді.

Він утік до Угорщини, яка згодом видала його Україні. Проте з України Шепелєв втік з-під арешту в лікарні разом з конвоїром до Росії.

У 2012 році проти екс-нардепа порушили справу за підозрою в причетності до розкрадання коштів "Родовід Банку" на суму більше 220 млн грн за часів прем'єрства Юлії Тимошенко, а також в участі спільно з бізнесменом Павлом Борулько в організації розкрадання держкоштів рефінансування Нацбанку на суму 315 300 000 грн у березні-травні 2009 року.

Згодом МВС України повідомило, що Шепелєв знаходиться в міжнародному розшуку за підозрою в замаху на вбивство і розкраданні коштів.

Окрім того, екс-депутат фігурував у справах щодо вбивства глави наглядової ради "АвтоКразБанку" Сергія Кириченка у січні 2003 року та щодо замаху на життя колишнього акціонера "Родовіда" Сергія Дядечка.

У серпні 2016 року стало відомо, що Головна військова прокуратура також відкрила проти екс-депутата справу за підозрою у державній зраді. За наявними даними, Шепелєв перейшов на службу до ФСБ Росії.

Шепелєв двічі обирався до парламенту за списками БЮТ, але в 2010 році був виключений з фракції і перейшов у фракцію Партії регіонів, звідки все ж згодом вийшов. На парламентських виборах 2012 року балотувався по мажоритарному округу № 13 (Вінницька обл.) Як самовисуванець, однак посів лише 7-е місце.

Наприкінці березня 2014 року Шевченківський райсуд Києва обрав для Шепелєва запобіжний захід у вигляді двомісячного арешту.

20 березня 2015 року екс-нардепа Шепелєва затримали в Росії.