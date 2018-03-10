Путін: США не приховують втручання у вибори в РФ

Президент Росії Володимир Путін заявив, що США постійно втручаються у вибори в РФ і цього не приховують.

Про це він сказав в інтерв'ю американському телеканалу NBC, передає "РИА Новости".

"Ми представникам США говоримо недавно на найвищому рівні: "Ви постійно в наше політичне життя втручаєтеся". Уявляєте, вони навіть цього не заперечують", - підкреслив Путін.

При цьому він наголосив, що РФ не втручається у вибори в США і це неможливо зробити.

"У нас є принципи, які полягають в тому, щоб нікому не дозволяти втручатися в наші внутрішні справи. І ми не втручаємося у справи інших країн", - зазначив російський президент.

"Москві нема чого втручатися в американські вибори. Я не бачу, якої мети ми могли б досягти втручанням. Мети немає. Давайте спробуємо уявити, яка може бути мета. Заради чого? Заради самого втручання?," - сказав Путін.

"США займаються "брудною роботою", а звинувачують в цьому інших. Хто ці люди, які так вважають? Що за брудна робота? Я не займаюся ніякої брудною роботою. Все, що я роблю - відкрито. Це штамп у вас. У вас є хтось, хто любить робити брудну роботу, і ви думаєте, що ми робимо те ж саме. Нічого подібного", - підкреслив глава РФ.

Путін додав, що знає Євгена Пригожина, якого американська влада звинувачує у втручанні в вибори в США, але заявив, що той не пов'язаний з ним або з урядом Росії.

"Це просто пересмикування фактів. Він бізнесмен, працює в ресторанному бізнесі і в інших сферах, але він не офіційна особа, ми з ним ніяк не пов'язані", - наголосив він.

На питання ведучої, чи телефонував Путін Пригожину після того, як Вашингтон висунув проти того звинувачення, президент РФ відповів: "Робити мені більше нічого".

Раніше Путін висловив думку, що 13 громадян РФ, звинувачених спецпрокурором США Робертом Мюллером у втручанні у вибори президента США, могли працювати на "американські компанії" або "когось з кандидатів" у президенти США.

Як відомо, 16 лютого Мін'юст США висунув звинувачення щодо 13 громадян РФ у втручанні у вибори президента США. За даними слідства, усі обвинувачені є співробітниками "фабрики тролів".

Росіян звинувачують у змові з метою обдурити США. Двох росіян зі списку звинувачують у банківському шахрайстві, ще 4 - у крадіжці особистих даних інших людей.

Також Штати звинувачують 3 російські організації - "Агентство інтернет-досліджень" або "фабрику тролів", "Конкорд Менеджмент і Консалтинг" і "Concord Catering", усіх їх пов'язують з Євгеном Пригожиним, якого вважають наближеним до президента Росії Володимира Путіна.

В інтерв'ю NBC, уривок якого телеканал оприлюднив 4 березня, Путін заявив, що Росія ніколи не видасть своїх громадян, яких Штати підозрюють у хакерських атаках в період передвиборної кампанії у США 2016 року.