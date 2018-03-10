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Путин: США не скрывают вмешательства в выборы в РФ

Суббота, 10 марта 2018, 06:27
Путин: США не скрывают вмешательства в выборы в РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что США постоянно вмешиваются в выборы в РФ и этого не скрывают.

Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу NBC, передает "РИА Новости".

"Мы представителям США говорим недавно на самом высоком уровне: "Вы постоянно в нашу политическую жизнь вмешиваетесь". Представляете, они даже этого не отрицают", - подчеркнул Путин.

Он отметил, что Россия не вмешивается в выборы в США и это невозможно сделать.

"У нас есть принципы, которые заключаются в том, чтобы никому не позволять вмешиваться в наши внутренние дела. И мы не вмешиваемся в дела других стран", - сказал российский президент.

"Москве незачем вмешиваться в американские выборы. Я не вижу, каких целей мы могли бы достичь вмешательством. Цели нет. Давайте попробуем вообразить, какова может быть цель. Ради чего? Ради самого вмешательства?", - отметил Путин.

"США занимаются "грязной работой", а обвиняют в этом других. Кто эти люди, которые так считают? Что за грязная работа? Я не занимаюсь никакой грязной работой. Все, что я делаю - открыто. Это штамп у вас. У вас есть кто-то, кто любит делать грязную работу, и вы думаете, что мы делаем то же самое. Ничего подобного", - подчеркнул глава РФ.

Путин добавил, что знает Евгения Пригожина, обвиняемого американской властью во вмешательстве в выборы в США, но заявил, что тот не связан с ним или с правительством России.

"Это просто передергивание фактов. Он бизнесмен, работает в ресторанном бизнесе и в других сферах, но он не официальное лицо, мы с ним никак не связаны", - сказал он.

На вопрос ведущей, звонил ли Путин Пригожину после того, как Вашингтон выдвинул против того обвинения, президент РФ ответил: "Делать мне больше нечего".

Ранее Путин высказал мнение, что 13 граждан РФ, обвиненных спецпрокурором США Робертом Мюллером во вмешательстве в выборы президента США, могли работать на "американские компании" или "какого-то из кандидатов" в президенты США.

Как известно, 16 февраля Минюст США выдвинул обвинения в отношении 13 граждан РФ во вмешательстве в выборы президента США.  По данным следствия, все обвиняемые являются сотрудниками "фабрики троллей".  

Россиян обвиняют в сговоре с целью обмануть США. Двух россиян из списка обвиняют в банковском мошенничестве, еще 4 - в краже личных данных других людей. 

Также Штаты обвиняют 3 российские организации - "Агентство интернет-исследований" или "фабрика троллей", "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" и "Concord Catering", всех их связывают с Евгением Пригожиным, которого считают приближенным к президенту России Владимиру Путину.

В интервью NBC News, отрывок которого телеканал опубликовал 4 марта,  Путин заявил, что Россия никогда не выдаст своих граждан, которых Штаты подозревают в хакерских атаках в период предвыборной кампании в США 2016 года. 

Темы: ПутинСШАРосcиявиборы
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