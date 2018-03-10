Побиття Левченка розслідуватимуть як насильство щодо держдіяча

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Субота, 10 березня 2018, 09:59

Інцидент, що стався 9 березня на вулиці Половецькій у Києві між нардепом Юрієм Левченком та групою осіб розслідуватиметься за статтею "Насильство щодо державного діяча".

Як повідомляє в суботу прокуратура Києва, відповідні відомості внесено до ЄРДР за ч. 2 ст. 346 КК України - "Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча".

Крім того, у зв'язку з сутичками, які сталися під час згаданих подій, розслідується кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

У прокуратурі зазначили, що в рамках розслідування проводяться всі необхідні слідчі дії.

Частина 2 статті 346 КК передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до семи років.

Як повідомлялося, 9 березня зранку депутат Київради Святослав Кутняк заявив, що позафракціійного народного депутата, члена ВО "Свобода" Юрія Левченка побили до втрати свідомості на акції проти забудови в Києві.

Поліція розпочала за фактом інциденту кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 "Хуліганство".

"Наряди поліції встановили, що працівники благоустрою, відповідно до припису, проводили  демонтаж гаражів. На місце прибули народний депутат Юрій Левченко і депутат Київради Святослав Кутняк, які намагалися кинути пляшку з займистою сумішшю. У результаті виникла сутичка, яку припинили правоохоронці", - заявили в поліції.

Українська правда
Теми: поліція прокуратура Свобода
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