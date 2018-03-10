Избиение Левченко будут расследовать как насилие в отношении госдеятеля

Инцидент, произошедший 9 марта на улице Половецкой в ​​Киеве между нардепом Юрием Левченко и группой лиц будет расследоваться по статье "Насилие в отношении государственного деятеля".

Как сообщает в субботу прокуратура Киева, соответствующие сведения внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 346 УК Украины - "Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля".

Кроме того, в связи со стычками, которые произошли во время упомянутых событий, расследуется уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

В прокуратуре отметили, что в рамках расследования проводятся все необходимые следственные действия.

Часть 2 статьи 346 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет.

Как сообщалось, 9 марта утром депутат Киевсовета Святослав Кутняк заявил,что народного депутата Юрия Левченко избили до потери сознания на акции против застройки в Киеве.

Полиция начала по факту инцидента уголовное производство по ч. 2 ст. 296 "Хулиганство".

"Наряды полиции установили, что работники благоустройства, согласно предписанию, проводили демонтаж гаражей. На место прибыли народный депутат Юрий Левченко и депутат Киевсовета Святослав Кутняк, которые пытались бросить бутылку с горючей смесью. В результате возникла потасовка, которую пресекли правоохранители", - отметили в полиции.