Путін: Можливо у вибори в США втрутилися українці, татари чи євреї

Президент РФ Володимир Путін припустив, що українці, татари чи євреї могли втрутитися в президентські вибори в США в 2016 році, але не Кремль.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу NBC, повідомляє AFP.

"З чого ви взяли, що російська влада, включно зі мною, дали комусь дозвіл на це?" - запитав Путін.

"Що з того, що вони росіяни?", - прокоментував він звинувачення 13 громадян Росії і 3 російських компаній в спробі вплинути на результати виборів в США, пред'явлене спеціальним радником ФБР Робертом Мюллером.

"Можливо це навіть не росіяни, а українці, татари або євреї, але з російським громадянством, що також має бути перевірено, можливо, у них подвійне громадянство або зелена карта, можливо, США заплатили їм за це", - заявив він, додавши, що це не його проблеми.

Як відомо, 16 лютого Мін'юст США висунув звинувачення щодо 13 громадян РФ у втручанні у вибори президента США. За даними слідства, усі обвинувачені є співробітниками "фабрики тролів".

Росіян звинувачують у змові з метою обдурити США. Двох росіян зі списку звинувачують у банківському шахрайстві, ще 4 - у крадіжці особистих даних інших людей.

Також Штати звинувачують 3 російські організації - "Агентство інтернет-досліджень" або "фабрику тролів", "Конкорд Менеджмент і Консалтинг" і "Concord Catering", усіх їх пов'язують з Євгеном Пригожиним, якого вважають наближеним до президента Росії Володимира Путіна.

В інтерв'ю NBC, уривок якого телеканал оприлюднив 4 березня, Путін заявив, що Росія ніколи не видасть своїх громадян, яких Штати підозрюють у хакерських атаках в період передвиборної кампанії у США 2016 року.