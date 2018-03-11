Путин: Возможно в выборы в США вмешались украинцы, татары или евреи

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Воскресенье, 11 марта 2018, 00:34

Президент РФ Владимир Путин предложил, что украинцы, татары или евреи могли вмешаться в президентские выборы в США в 2016 году, но не  Кремль.

Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC, сообщает AFP.

"С чего вы взяли, что российские власти, включая меня, дали кому-то разрешение на это?" - спросил Путин.

"Что с того, что они русские?", - прокомментировал он обвинение 13 граждан России и 3 российских компаний в попытке повлиять на результаты выборов в США, предъявленное специальным советником ФБР Робертом Мюллером.

"Возможно это даже не русские, а украинцы, татары или евреи, но с российским гражданством, что также должно быть проверено, возможно, у них двойное гражданство или зеленая карта, возможно, США заплатили им за это", - заявил он, добавив, что это не его проблемы.

Как известно, 16 февраля Минюст США выдвинул обвинения в отношении 13 граждан РФ во вмешательстве в выборы президента США.  По данным следствия, все обвиняемые являются сотрудниками "фабрики троллей".  

Россиян обвиняют в сговоре с целью обмануть США. Двух россиян из списка обвиняют в банковском мошенничестве, еще 4 - в краже личных данных других людей. 

Также Штаты обвиняют 3 российские организации - "Агентство интернет-исследований" или "фабрика троллей", "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" и "Concord Catering", всех их связывают с Евгением Пригожиным, которого считают приближенным к президенту России Владимиру Путину.

В интервью NBC News, отрывок которого телеканал опубликовал 4 марта,  Путин заявил, что Россия никогда не выдаст своих граждан, которых Штаты подозревают в хакерских атаках в период предвыборной кампании в США 2016 года. 

Темы: Путин Росcия США Трамп
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