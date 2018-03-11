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Могеріні назвала умову підтримки ЄС розміщення миротворців на Донбасі

Неділя, 11 березня 2018, 23:16
Могеріні назвала умову підтримки ЄС розміщення миротворців на Донбасі

Європейський Союз готовий підтримати розміщення міжнародного миротворчого контингенту на Донбасі, якщо Радбез ООН прийме відповідне рішення.

Про це напередодні візиту до Києва в інтерв’ю УНІАН заявила верховна представниця ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні.

"Рішення про таку місію приймається Радою Безпеки ООН, а не Європейським союзом. Якби місія, узгоджена Радою Безпеки ООН, могла б допомогти просуванню реалізації Мінських угод, ми б, звичайно, були тільки "за", – підкреслила Могеріні.

"Ми хотіли б, щоб Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні мала повний доступ до всієї території України, в тому числі вздовж українсько-російського кордону, відповідно до свого мандату", – наголосила вона.

Як відомо, Росія перехопила ініціативу України щодо миротворців на Донбасі – і запропонувала свій варіант, який передбачає наявність місії лише на лінії розведення сторін для охорони місії ОБСЄ.

Україна ж наполягає на миротворцях на усій захопленій території, в тому числі – на кордоні з Росією. Також Київ проти того, щоб росіяни входили у миротворчу місію ООН, якщо її спрямують на схід України.

30 січня спецпредставник США Курт Волкер заявив, що Росія вже не виключає можливість розгортання миротворчої місії ООН по всій території на Донбасі, включаючи російсько-український кордон.

Повідомлялося, що для того, щоб зупинити війну на Донбасі, потрібен контингент у 20 тисяч військовослужбовців з країн, які не є членами НАТО, і 4 тисяч поліцейських.

Теми: миротворціДонбасЄС
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