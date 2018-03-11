Могерини назвала условие поддержки ЕС размещения миротворцев на Донбассе

Европейский Союз готов поддержать размещение международного миротворческого контингента на Донбассе, если Совбез ООН примет соответствующее решение.

Об этом накануне визита в Киев в интервью УНИАН заявила верховная представительница ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини.

Решение о такой миссии принимается Советом Безопасности ООН, а не Европейским союзом как таковым. Если бы миссия, согласованная Советом Безопасности ООН, могла бы помочь продвижению реализации Минских соглашений, мы бы, конечно, были только "за", – подчеркнула Могерини.

"Мы хотели бы, чтобы Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине имела полный доступ ко всей территории Украины, в том числе вдоль украинско-российской границы, в соответствии со своим мандатом", – отметила она.

Как известно, Россия перехватила инициативу Украины о миротворцах на Донбассе и предложила свой вариант, который предполагает наличие миссии только на линии разведения сторон для охраны миссии ОБСЕ.

Украина настаивает на миротворцах на всей захваченной территории, в том числе – у границы с Россией. Также Киев против того, чтобы россияне входили в миротворческую миссию ООН, если ее направят на восток Украины.

30 января специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Россия уже не исключает возможность развертывания миротворческой миссии ООН на всей территории на Донбассе, включая российско-украинскую границу.

Сообщалось, что ООН должна рассмотреть применение контингента в 20 тысяч военнослужащих из стран, не являющихся членами НАТО, и 4 тысяч полицейских для того, чтобы помочь решить кризис в Украине.