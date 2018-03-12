Меттіс: РФ фінансує гонку озброєнь із "самою собою"

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Понеділок, 12 березня 2018, 01:33

Міністр оборони США Джеймс Меттіс підкреслив, що заяви президента РФ Володимира Путіна про нові ядерні ракети не змінять стратегічних планів Пентагону з протидії Кремлю.

Про це повідомляє The Washington Post.

"Промова Путіна з погрозами застосування ядерної зброї розчарувала, але не здивувала військово-політичне керівництво США. Ми не побачили нічого нового щодо військових можливостей РФ", - наголосив Меттіс.

Очільник Пентагону вважає, що Росія вкладає гроші в гонку озброєнь "із самою собою".

Як відомо, 1 березня в посланні Федеральним зборам президент РФ Володимир Путін заявив про створення новітньої зброї, зокрема крилатої ракети з надпотужною ядерною установкою, підводного безпілотника і новітньої лазерної зброї.

Путін заявив, що не блефує, тому не слід розгойдувати човен "по імені планета Земля", вводячи проти РФ санкції та інші обмеження.

Держдеп США підкреслив, що використання згаданих 1 березня президентом РФ Володимиром Путіним ядерних ракет порушує міжнародні зобов'язання Кремля.

Теми: США Росія зброя
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