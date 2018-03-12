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Мэттис: РФ финансирует гонку вооружений с "самой собой"

Понедельник, 12 марта 2018, 00:33

Министр обороны США Джеймс Маттис подчеркнул, что заявления президента РФ Владимира Путина о новых ядерных ракетах не изменят стратегических планов Пентагона по противодействию Кремлю.

Об этом сообщает The Washington Post.

"Речь Путина с угрозами применения ядерного оружия разочаровала, но не удивила военно-политическое руководство США. Мы не увидели ничего нового о военных возможностях РФ", - отметил Маттис.

Глава Пентагона считает, что РФ вкладывает деньги в гонку вооружений "с самой собой".

Как известно, 1 марта в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил о создании новейшего оружия, в частности крылатой ракеты с сверхмощной ядерной установкой, подводного беспилотника и новейшего лазерного оружия.

Путин заявил, что не блефует, поэтому не следует раскачивать лодку "по имени планета Земля", вводя против РФ санкции и другие ограничения.

Госдеп США подчеркнул, что использование упомянутых 1 марта президентом РФ Владимиром Путиным ядерных ракет нарушает международные обязательства Кремля.

Темы: СШАРосcияоружие
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