Мэттис: РФ финансирует гонку вооружений с "самой собой"
Министр обороны США Джеймс Маттис подчеркнул, что заявления президента РФ Владимира Путина о новых ядерных ракетах не изменят стратегических планов Пентагона по противодействию Кремлю.
Об этом сообщает The Washington Post.
"Речь Путина с угрозами применения ядерного оружия разочаровала, но не удивила военно-политическое руководство США. Мы не увидели ничего нового о военных возможностях РФ", - отметил Маттис.
Глава Пентагона считает, что РФ вкладывает деньги в гонку вооружений "с самой собой".
Как известно, 1 марта в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил о создании новейшего оружия, в частности крылатой ракеты с сверхмощной ядерной установкой, подводного беспилотника и новейшего лазерного оружия.
Путин заявил, что не блефует, поэтому не следует раскачивать лодку "по имени планета Земля", вводя против РФ санкции и другие ограничения.
Госдеп США подчеркнул, что использование упомянутых 1 марта президентом РФ Владимиром Путиным ядерных ракет нарушает международные обязательства Кремля.