Рада просить міжнародну спільноту бойкотувати вибори в Криму

Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав постанову про звернення нардепів до парламентів інших країн щодо невизнання і бойкотування виборів президента Російської Федерації в окупованому Криму.

Про це він повідомив під час погоджувальної ради 12 березня.

"Щойно я підписав постанову, яка була підготовлена депутатами та профільним комітетом про звернення Верховної ради України до міжнародного співтовариства щодо підготовки до незаконних виборів президента Російської Федерації на тимчасово окупованій території України у Криму та м. Севастополь", - сказав він.

За його словами, український парламент закликав міжнародну спільноту бойкотувати і не визнавати так звані вибори президента РФ на анексованому півострові.

1 березня 255 депутатів підтримали проект постанови №7546, яким закликали світ завадити виборам президента Російської Федерації в анексованому Криму та не визнавати їх легітимними.

Раніше Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України закликало кримчан не брати участі у незаконних виборах президента Росії на території півострова.

Як відомо, 18-го березня 2018 у Росії відбудуться президентські вибори, в мережі поширюють численні агітаційні ролики і картинки із закликом до громадян на них прийти.

Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба вважає, що вибори президента РФ в окупованому Криму не будуть визнані міжнародним співтовариством.

Раніше нардеп від фракції "БПП" Ірина Фріз заявила, що представники України звернулися до країн-членів НАТО не визнавати результати президентських "виборів" в окупованому Криму.

Також глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликає кримчан бойкотувати "вибори президента РФ" на окупованому півострові.

Крім того Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що працюватиме над тим, щоб усі залучені до виборів президента РФ в окупованому Криму потрапили під відповідні санкції.

Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ та моніторингова місія Євросоюзу відмовились відправляти спостерігачів у тимчасово окупований Крим на вибори президента Росії в 2018 році.

Я повідомлялося, 16 березня 2014 року Росія провела в українській Автономній республіці Крим незаконний "референдум", який проігнорували більшість кримських татар і патріотів України. Уже за два дні, 18 березня, на його підставі ставленики Кремля підписали у Москві "договір" про включення Криму в цілому й Севастополя зокрема до складу РФ.