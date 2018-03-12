Бакулін заявив, що хворий, і прислав на комітет свого адвоката

Регламентний комітет Верховної Ради вирішив розглянути питання про зняття недоторканості з нардепа Євгена Бакуліна без нього самого, адже отримав листа, що той лікується.

Про це стало відомо на засіданні комітету в понеділок.

Замість депутата з фракції "Опозиційний блок" на засіданні виступить його захисник.

"У нас є інформація (письмове клопотання - ред.) від нього, що він перебуває на лікуванні", - заявив голова комітету Павло Пинзеник.

За його словами, є два документи, які свідчать, що Бакулін лікується у двох різних місцях.

Присутній на засіданні генеральний прокурор Юрій Луценко висловився проти заслуховування адвоката нардепа, але регламентний комітет проголосував за те, щоб надати захисникові 15 хвилин для виступу.

При цьому голова ГПУ заявив, що в комітету немає підстав для заслуховування замість Бакуліна його адвоката.

"Це не суд, навіть не досудове слідство", - обурився Луценко.

Як відомо, 12 березня регламентний комітет розглядає подання Генпрокуратури щодо надання згоди парламенту на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешту народного депутата Євгена Бакуліна.

16 лютого генпрокурор Юрій Луценко підписав подання про затримання і притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата від "Опозиційного блоку" Євгена Бакуліна.

Луценко зазначав, що подання стосується підозр за статтями 255 (створення організованого злочинного угрупування), 191 (розкрадання державних коштів) та інших статей у справі про так звані "вишки Бойка".

За словами генпрокурора, Бакулін, попри те, що є нардепом, територію України давно не відвідував.

Бакулін очолював "Нафтогаз України" з березня 2010 року по березень 2014 року. У березні 2014 року його затримали за підозрою в розкраданні коштів в особливо великих розмірах. Згодом Печерський суд Києва відпустив Бакуліна під заставу в сумі 10 млн грн.

Євген Кізілов, УП