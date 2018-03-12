Бакулин заявил, что болен, и прислал на комитет своего адвоката

Регламентный комитет Верховной Рады решил рассмотреть вопрос о снятии неприкосновенности с нардепа Евгения Бакулина без него самого, поскольку получил письмо, что тот лечится.

Об этом стало известно на заседании комитета в понедельник.

Вместо депутата из фракции "Оппозиционный блок" на заседании выступит его защитник.

"У нас есть информация (письменное ходатайство - ред.) от него, что он находится на лечении", - заявил председатель комитета Павел Пинзеник.

По его словам, есть два документа, свидетельствующие, что Бакулин лечится в двух разных местах.

Присутствовавший на заседании генеральный прокурор Юрий Луценко высказался против заслушивания адвоката нардепа, но регламентный комитет проголосовал за то, чтобы предоставить защитнику 15 минут для выступления.

При этом глава ГПУ заявил, что у комитета нет оснований для заслушивания вместо Бакулина его адвоката.

"Это не суд, даже не досудебное следствие", - возмутился Луценко.

Как известно, 12 марта регламентный комитет рассматривает представление Генпрокуратуры о предоставлении согласия парламента на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Евгения Бакулина.

16 февраля генпрокурор Юрий Луценко подписал представление о задержании и привлечении к уголовной ответственности народного депутата от "Оппозиционного блока" Евгения Бакулина.

Луценко отмечал, что представление касается подозрений по статьям 255 (создание организованной преступной группировки), 191 (хищение государственных средств) и других статей по делу о так называемых "вышках Бойко".

По словам генпрокурора, Бакулин, несмотря на то, что является нардепом, территорию Украины давно не посещал.

Бакулин возглавлял "Нафтогаз Украины" с марта 2010 года по март 2014 года. В марте 2014 был задержан по подозрению в хищении средств в особо крупных размерах. Впоследствии Печерский суд Киева отпустил Бакулина под залог в сумме 10 млн грн.

Евгений Кизилов, УП