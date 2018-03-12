Луценко пропонує Бакуліну угоду

Генеральний прокурор Юрій Луценко пропонує народному депутату "Опозиційного блоку" Євгену Бакуліну, підозрюваному в розкраданні коштів, піти на угоду зі слідством.

Про це він сказав на засіданні регламентного комітету Верховної Ради 12 березня при розгляді подань Генеральної прокуратури.

Луценко підкреслив, що Бакулін є ключовим свідком.

"Користуючись нагодою публічності нашого засідання я хотів би звернутися до пана Бакуліна через його адвоката та ЗМІ, аби він подумав над можливістю угоди зі слідством", – сказав генпрокурор.

За його словами, використання інституту угоди "дало можливість зробити розслідування цієї справи таким якісним".

"Минулого року, коли а цю угоду пішов заступник голови "Нафтогазу" пан Кацуба, який визнав свою провину, дав детальні покази про скоєний злочин, сплатив частину завданого збитку – 100 мільйонів гривень. Ми отримали докази на вище керівництво, тобто ймовірно на пана Бакуліна", – заявив Луценко.

"Якщо пан Бакулін має бажання співпрацювати зі слідством – звичайно на території України – ми готові йти на визначені законом параметри угоди. Бо найважливішим завданням є затримання організаторів злочинної схеми, зокрема – Віктора Януковича", – зазначив генпрокурор

Як відомо, 12 березня регламентний комітет розглядає подання Генпрокуратури щодо надання згоди парламенту на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешту народного депутата Євгена Бакуліна.

Сам Бакулін на засіданні комітету відсутній. Замість себе він прислав адвоката та письмові пояснення, в яких зокрема зазначив, що хворий.

Адвокат заявив, що вважає подання Генеральної прокуратури недостатніми та наголосив, що Бакулін "не переховується від слідства".

"На наше бачення, подання грунтуються на припущеннях слідства", – висловив позицію нардепа захисник.

Водночас при обговоренні питання подань ГПУ на зняття недоторканності, затримання, та арешт народний депутат від БПП Дмитро Лубінець зазначив, що виписка з лікарні ім. Скліфасовського у Москві свідчить, що діагноз лікарів показує, що Бакулін може приїхати в Україну і брати участь у процесі.

"Якщо він вважає зібрані докази незаконними, він може приїхати і себе захищати під час судового розгляду", – зазначив Лубінець.

На засіданні комітету генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що досудовим розслідуванням встановлено, що Євген Бакулін, з березня 2010 року, ймовірно, брав участь у злочинній організації Віктора Януковича та вчиненні злочинів проти власності та у сфері службової діяльності.

Детальніше про ймовірну участь Бакуліна у злочинній схемі можна прочитати тут.