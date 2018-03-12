Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Луценко предлагает Бакулину сделку

Понедельник, 12 марта 2018, 14:20
Луценко предлагает Бакулину сделку

Генеральный прокурор Юрий Луценко предлагает народному депутату "Оппозиционного блока" Евгению Бакулину, подозреваемому в хищении средств, пойти на сделку со следствием.

Об этом он сказал на заседании регламентного комитета Верховной Рады 12 марта при рассмотрении представлений Генеральной прокуратуры.

Луценко подчеркнул, что Бакулин является ключевым свидетелем.

"Пользуясь случаем публичности нашего заседания я хотел бы обратиться к господину Бакулину через его адвоката и СМИ, чтобы он подумал над возможностью сделки со следствием", - сказал генпрокурор.

По его словам, использование института соглашения "позволило сделать расследование этого дела таким качественным".

"В прошлом году, когда на это соглашение пошел заместитель главы "Нафтогаза" господин Кацуба, который признал свою вину, дал подробные показания о совершенном преступлении, оплатил часть нанесенного ущерба - 100 миллионов гривен. Мы получили доказательства на высшее руководство, то есть вероятно на господина Бакулина", - заявил Луценко.

"Если господин Бакулин желает сотрудничать со следствием - конечно на территории Украины - мы готовы идти на определенные законом параметры сделки. Поскольку важнейшей задачей является задержание организаторов преступной схемы, в частности - Виктора Януковича", – отметил генпрокурор.

Как известно, 12 марта регламентный комитет рассматривает представление Генпрокуратуры о предоставлении согласия парламента на привлечение к уголовной ответственности, задержания и ареста народного депутата Евгения Бакулина.

Сам Бакулин на заседании комитета отсутствует. Вместо себя он прислал адвоката и письменные объяснения, в которых в частности отметил, что болен.
Адвокат заявил, что считает представление Генеральной прокуратуры недостаточными и отметил, что Бакулин "не скрывается от следствия".

"На наше видение, представления основываются на предположениях следствия", - выразил позицию нардепа защитник.

В то же время при обсуждении вопроса представлений ГПУ на снятие неприкосновенности, задержание, и арест Бакулина народный депутат от БПП Дмитрий Лубинец отметил, что выписка из больницы им. Склифосовского в Москве свидетельствует, что диагноз врачей показывает, что Бакулин может приехать в Украину и участвовать в процессе.

"Если он считает собранные доказательства незаконными, он может приехать и себя защищать в ходе судебного разбирательства", – отметил Лубинец.

На заседании комитета генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что досудебным расследованием установлено, что Евгений Бакулин, с марта 2010 года, вероятно, участвовал в преступной организации Виктора Януковича и совершении преступлений против собственности и в сфере служебной деятельности.

Подробнее о вероятном участии Бакулина в преступной схеме можно прочитать здесь.

Валентина Романенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: БакулинГенпрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
Бакулин
"Вышки Бойко": Швейцария арестовала счета семьи Бакулина – экс-нардеп
Суд разрешил заочное расследование против экс-главы "Нафтогаза" Бакулина
Бакулина объявили в розыск
Последние новости
00:21
В Хмельницкой области работает ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
Попадание в жилой дом в Киеве: на верхних этажах открытое пламя
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
Все новости...
Реклама: