Луценко предлагает Бакулину сделку

Генеральный прокурор Юрий Луценко предлагает народному депутату "Оппозиционного блока" Евгению Бакулину, подозреваемому в хищении средств, пойти на сделку со следствием.



Об этом он сказал на заседании регламентного комитета Верховной Рады 12 марта при рассмотрении представлений Генеральной прокуратуры.



Луценко подчеркнул, что Бакулин является ключевым свидетелем.



"Пользуясь случаем публичности нашего заседания я хотел бы обратиться к господину Бакулину через его адвоката и СМИ, чтобы он подумал над возможностью сделки со следствием", - сказал генпрокурор.

По его словам, использование института соглашения "позволило сделать расследование этого дела таким качественным".



"В прошлом году, когда на это соглашение пошел заместитель главы "Нафтогаза" господин Кацуба, который признал свою вину, дал подробные показания о совершенном преступлении, оплатил часть нанесенного ущерба - 100 миллионов гривен. Мы получили доказательства на высшее руководство, то есть вероятно на господина Бакулина", - заявил Луценко.



"Если господин Бакулин желает сотрудничать со следствием - конечно на территории Украины - мы готовы идти на определенные законом параметры сделки. Поскольку важнейшей задачей является задержание организаторов преступной схемы, в частности - Виктора Януковича", – отметил генпрокурор.

Как известно, 12 марта регламентный комитет рассматривает представление Генпрокуратуры о предоставлении согласия парламента на привлечение к уголовной ответственности, задержания и ареста народного депутата Евгения Бакулина.



Сам Бакулин на заседании комитета отсутствует. Вместо себя он прислал адвоката и письменные объяснения, в которых в частности отметил, что болен.

Адвокат заявил, что считает представление Генеральной прокуратуры недостаточными и отметил, что Бакулин "не скрывается от следствия".



"На наше видение, представления основываются на предположениях следствия", - выразил позицию нардепа защитник.



В то же время при обсуждении вопроса представлений ГПУ на снятие неприкосновенности, задержание, и арест Бакулина народный депутат от БПП Дмитрий Лубинец отметил, что выписка из больницы им. Склифосовского в Москве свидетельствует, что диагноз врачей показывает, что Бакулин может приехать в Украину и участвовать в процессе.



"Если он считает собранные доказательства незаконными, он может приехать и себя защищать в ходе судебного разбирательства", – отметил Лубинец.

На заседании комитета генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что досудебным расследованием установлено, что Евгений Бакулин, с марта 2010 года, вероятно, участвовал в преступной организации Виктора Януковича и совершении преступлений против собственности и в сфере служебной деятельности.



Подробнее о вероятном участии Бакулина в преступной схеме можно прочитать здесь.