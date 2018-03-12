Нардепы заявляют об "интригах" вокруг изменений в закон о ГБР

Народный депутат Мустафа Найем заявил об интригах среди депутатов Верховной Рады относительно принятия правительственного законопроекта, которым предлагается внести изменения в закон о Государственном бюро расследований.

Об этом он написал в Facebook.

"Сейчас в парламенте разворачивается какая-то странная интрига вокруг изменений в закон о ГБР. Завтра на повестке дня стоят два законопроекта, один из которых - наш депутатский; второй - от Кабмина", - написал Найем.

"Наш был зарегистрирован в конце декабря прошлого года, правительственный - всего несколько недель назад, в нарушение регламента и с фальсификацией документов. Наш законопроект по всем показателям и критериям охватывает более широкий круг вопросов, поддержанный экспертами, за него единогласно проголосовал профильный комитет и его качественные преимущества публично признал лично глава ГБР", - отметил нардеп.

Он добавил, что сейчас начались "нездоровые" интриги.

По его словам, Кабмин пытается "переломить парламент через колено, шантажируя депутатов", угрожая, что отдельные фракций не дадут свои голоса, если зал не поддержит правительственный проект.

Найем добавил, что речь идет о законопроектах № 7450 и № 6430.

Первый документ подан нардепами Мустафой Найемом, Еленой Сотник, Леонидом Емцем, Юрием Деревянко, Сергеем Лещенко и Дмитрием Добродомовым.

Им предлагается определить полномочия Государственного бюро расследований в расследовании подследственных преступлений, где субъектами совершения преступления выступают Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, его заместители и члены, председатель квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, его заместители и члены, судьи Конституционного Суда и прочие.

Кроме того, проектом предлагается предоставить подразделениям ГБР право на осуществление оперативно-розыскной деятельности. В частности, расширить уже существующий перечень подразделений ГБР и предоставить право самостоятельно осуществлять снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей.

Также предлагается предоставить полномочия по привлечению к дисциплинарной ответственности работников ведомства директору Государственного бюро расследований.

Кроме того, документ имеет целью передать полномочия отбора директоров территориальных органов, руководителей подразделений центрального аппарата, руководителей и сотрудников подразделений внутреннего контроля центрального аппарата и территориальных органов Государственного бюро расследований и прочее лично директору ГБР.

В данном проекте предлагается исключить норму о рекомендации Кабмину создать ГБР за счет штатной численности следственных подразделений Генеральной прокуратуры Украины, соответствующих подразделений Национальной полиции и других органов государственной власти и прочее.

В свою очередь в правительственном законопроекте №6430 предлагается предусмотреть условие, при котором ГБР начинает деятельность в части осуществления функций досудебного расследования и оперативно-розыскной деятельности, а именно - со дня создания следственных и оперативных подразделений не менее чем на 50 процентов.

Согласно проекту Закона нормативно-правовые акты ГБР будут подлежать государственной регистрации; порядок прохождения службы лицами рядового и начальствующего состава Государственного бюро расследований будет определяться Кабинетом Министров Украины; лиц рядового и начальствующего состава ГБР будет распространяться Дисциплинарный устав Национальной полиции Украины с учетом особенностей, определенных Законом.

Также законопроектом определяются виды специальных званий ГБР, предусматриваются основания для привлечения работника ГБР к дисциплинарной ответственности, определяется текст присяги лиц рядового и начальствующего состава ГБР.

Ранее группа "Реанимационный Пакет Реформ" призвала профильный комитет Верховной Рады отклонить правительственный законопроект, которым предлагаются изменения в закон о Государственном бюро расследований.

Так, по словам экспертов, указанными изменениями предлагается вернуть опасную практику влияния руководства на следователей путем размера премии и других доплат, которые смогут составлять большую часть зарплаты.

Законопроект предусматривает введение в ГБР (максимальная численность органа только 1500 человек) должностей генералов, звание которым будет присваивать только президент.

"Поэтому кроме лишней милитаризации это приведет к опасной зависимости работников бюро от главы государства", – отмечают в РПР.

Ранее народный депутат от БПП Мустафа Найем заявил, что "правительство сфальсифицировало документы о подаче своего законопроекта в парламент, по сути подложив под законопроект лета 2017 года совсем другую версию, разработанную под нового главу ГБР уже в январе 2018 года".

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