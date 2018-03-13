Місія ОБСЄ дізналася обставини вибуху маршрутки в Донецьку

Постраждалі від вибуху мікроавтобуса в Донецьку розповіли спостерігачам місії ОБСЄ, що вибух викликала граната в руках чоловіка, якого притиснули до маршрутки ззовні.



Про це йдеться у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ за 11 березня.



Вибух у маршрутці в окупованому Донецьку стався 9 березня. 10 березня в лікарні Донецька спостерігачі поговорили з чотирма жінками і двома чоловіками.



На їхніх обличчях були травми – забиття й порізи, п'ятеро з шести були з пов'язками на очах.



Деякі з постраждалих повідомили спостерігачам ОБСЄ, що 9 березня були пасажирами мікроавтобуса, який їхав Кіровським районом у напрямку автодороги Н-15, коли до нього кинувся чоловік із криком "Зупиніть автобус!".



"Його переслідував автомобіль з озброєними чоловіками в одязі військового типу", – розповіли очевидці.



За їхніми словами, автобус пригальмував, щоб чоловік міг увійти, але коли він наблизився, автомобіль врізався в нього і притис до автобуса. Пасажири помітили в руках чоловіка ручну гранату, яка спрацювала, коли його притисли до автобуса.



Внаслідок вибуху вікна автобуса розбилися, шрапнель і осколки скла поранили людей, із якими говорили спостерігачі.



Медперсонал обласної лікарні імені Калініна в Донецьку повідомив ОБСЄ, що у них лікується чоловік, який отримав осколкові поранення черевної порожнини в автобусі.



А співробітники моргу в лікарні імені Калініна в Донецьку підтвердили, що 9 березня до них доставили тіла чоловіка і жінки, які загинули під час вибуху.



На вулиці Бахметьева, неподалік від перехрестя з Поченкова, спостерігачі бачили кілька пар використаних латексних рукавичок, а також розкидані проспиртовані тампони і закривавлені паперові рушники.



Троє місцевих жителів повідомили, що 9 березня близько 11:00 вони чули вибух біля перехрестя вулиць Бахметьева і Поченкова, а потім це місце оточили, але вони встигли помітити людей у крові поряд із пошкодженим мікроавтобусом "Mercedes-Benz Vito".



12 березня в Державній прикордонній службі України заявили, що причиною вибуху гранати в мікроавтобусі в Донецьку стали розборки між бойовиками "ДНР" і "ЛНР", а в результаті загинули двоє людей, ще шестеро отримали поранення.