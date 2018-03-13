Миссия ОБСЕ узнала обстоятельства взрыва маршрутки в Донецке

Пострадавшие от взрыва микроавтобуса в Донецке рассказали наблюдателям миссии ОБСЕ, что взрыв вызвала граната в руках мужчины, которого прижали к маршрутке снаружи.

Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ за 11 марта.

Взрыв в маршрутке в оккупированном Донецке произошел 9 марта. 10 марта в больнице Донецка наблюдатели поговорили с четырьмя женщинами и двумя мужчинами.

На их лицах были травмы – ушиби и порезы, пять из шести были с повязками на глазах.

Некоторые из пострадавших сообщили наблюдателям ОБСЕ, что 9 марта были пассажирами микроавтобуса, который ехал по Кировскому району в направлении автодороги Н-15, когда к нему кинулся мужчина с криком "Остановите автобус!".

"Его преследовал автомобиль с вооруженными мужчинами в одежде военного типа", – рассказали очевидцы.

По их словам, автобус притормозил, чтобы мужчина мог войти, но когда он приблизился, автомобиль врезался в него и прижал к автобусу. Пассажиры заметили в руках мужчины ручную гранату, которая сработала, когда его прижали к автобусу.

Вследствие взрыва окна автобуса разбились, шрапнель и осколки стекла ранили людей, с которыми говорили наблюдатели.

Медперсонал областной больницы имени Калинина в Донецке сообщил ОБСЕ, что у них лечится мужчина, получивший осколочные ранения брюшной полости в автобусе.

А сотрудники морга в больнице имени Калинина в Донецке подтвердили, что 9 марта к ним доставили тела мужчины и женщины, погибших при взрыве.

На улице Бахметьева, неподалеку от перекрестка с Поченкова, наблюдатели видели несколько пар использованных латексных перчаток, а также разбросанные проспиртованные тампоны и окровавленные бумажные полотенца.

Трое местных жителей сообщили, что 9 марта около 11:00 они слышали взрыв возле перекрестка улиц Бахметьева и Поченкова, а потом это место оцепили, но они успели заметить людей в крови рядом с поврежденным микроавтобусом "Mercedes-Benz Vito".

12 марта в Государственной пограничной службе Украины заявили, что причиной взрыва гранаты в микроавтобусе в Донецке стали разборки между боевиками "ДНР" и "ЛНР", а в результате погибли два человека, еще шестеро получили ранения.