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Луценко визнав, що якби Саакашвілі був під арештом, його б не вислали

Вівторок, 13 березня 2018, 09:58

Генпрокурор Юрій Луценко не вбачає алогічності в тому, що Україна спершу вислала Міхеіла Саакашвілі, а потім попросила зразки його голосу в Нідерландів.

"Існує фактично два процеси: статус Саакашвілі і кримінальні справи, порушені проти нього", – зазначив він в ефірі каналу ZIK 12 березня.

"Статус Саакашвілі: він незаконно перетнув кордон… Всі судові інстанції встановили, що він зробив це незаконно. Всі інстанції українських судів відмовили йому в клопотанні про політичний притулок або інших статусів захисту України – і він став нелегальним мігрантом", – сказав він.

"Державна міграційна служба в таких випадках до всіх має діяти відповідно до закону – реадмісія в країну, з якої він прибув, депортація до країни на його вибір або екстрадиція, якщо є такий запит. Міграційна служба разом із прикордонниками здійснили реадмісію", – сказав Луценко.

Він наголосив: "Генпрокуратура до цього немає ніякого відношення. Ми не можемо її ні прискорити, ні зупинити, ні скасувати. Це їхня компетенція".

"Справа Саакашвілі: розмова про те, що він дуже хотів давати покази, є, м'яко кажучи, нечесною, як і все, що останні півроку робив Саакашвілі в Україні. Він всіляко ухилявся від допитів СБУ, ГПУ, проводив різні комедійні акції під стінами, не заходячи до слідчих. Правда, згодом таки почав співпрацювати зі слідством і дав усі необхідні покази", – заявив Луценко.

"На даний момент у слідчих є висновки профільної експертизи про те, що голоси Курченка й Саакашвілі ідентичні голосам Курченка й Саакашвілі на плівках", – сказав Луценко й згодом уточнив, що такий висновок експерта профільного інституту Служби безпеки України щодо аудіозаписів, продемонстрованих у Верховній Раді.

"Відповідно зараз слідчий вважає за можливе і потрібне взяти зразки голосу Саакашвілі, який не надав їх під час спілкування зі слідчим. І він по таку правову допомогу звернувся до Нідерландів два тижні тому", – пояснив генпрокурор.

Він не вважає те, що це робиться тоді, коли Саакашвілі вже вислали.

"Закон вимагає від Державної міграційної служби висилати нелегальних мігрантів", – наголосив Луценко.

На запитання, чи могли б Саакашвілі вислати з України, якби його взяли під арешт, генпрокурор заперечив: "Тоді б цього неможливо було зробити. Він знаходиться під арештом – і це має пріоритет".   

На запитання, чому Саакашвілі не було арештовано, Луценко пояснив: "Тому що він почав ходити до слідчого і надав усі необхідні покази, які слідчий на той момент вимагав. Закінчився запобіжний захід – і ми, не передбачаючи далі з ним слідчих дій, не клопотали про продовження запобіжного заходу".

Він наголосив, що рішення про реадмісію Саакашвілі приймала Державна міграційна служба, яка й позбавила його громадянства з відповідним клопотанням комісії при президенті.

"За останній тиждень я знав, що це (реадмісія – ред.) планується, але про конкретну дату і конкретні дії я дізнався зі ЗМІ", – зізнався Луценко.

Як відомо, 6 березня ГПУ призупинила розслідування справи Саакашвілі щодо нібито змови з утікачем Курченком про фінансування акцій протесту в Україні – через запит по правову допомогу до Нідерландів.

Олена Рощенко, УП
Теми: СаакашвіліКурченкоГенпрокуратураМіграційна службаЛуценко
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