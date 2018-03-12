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ГПУ зупинила слідство у справі Саакашвілі, бо звернулась до Нідерландів

Понеділок, 12 березня 2018, 18:13

Генпрокуратура 6 березня зупинила розслідування справи за підозрою екс-президента Грузії, лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі в скоєнні злочину.

Про це йдеться у постанові Генпрокуратури, повідомляє прес-служба РНС.  

У постанові вказується, що досудове розслідування у кримінальному провадженні проти Саакашвілі зупинено у зв’язку із необхідністю "виконання процесуальних дій в межах міжнародного співробітництва".

"Королівству Нідерланди був направлений запит про надання міжнародної правової допомоги для виконання процесуальних та слідчих дій за участю Саакашвілі. Відповідно до КПК досудове розслідування може бути зупинене після повідомлення особі про підозру у разі, якщо наявна необхідність виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва", - йдеться у постанові ГПУ.

Адвокат Саакашвілі Руслан Чорнолуцький заявляє, що рішенням зупинити кримінальне провадження, ГПУ визнала необґрунтованість підозри щодо Саакашвілі.

"В діях ГПУ також вбачається формалізм в даній ситуації, який полягає в тому, що підозрюваного спочатку викидають за межі України всупереч законодавства і потім просять про міжнародне співробітництво, але аби не втратити авторитет у суспільстві справу вирішили "заморозити" на не визначений час", - зазначив Чорнолуцький.

Адвокат запевнив, що захист Саакашвілі буде оскаржувати дії Генпрокуратури і вимагати не зупинення, а закриття надуманої кримінальної справи.

 
 

Як відомо, 1 березня Захист Міхеіла Саакашвілі звернувся до Генеральної прокуратури з клопотанням про закриття справи "про гроші Курченка" щодо екс-президента Грузії.

Українські правоохоронці висунули екс-президенту Грузії екс-голові Одеської ОДА Міхеілу Саакашвілі звинувачення, що він отримав від бізнесмена Сергія Курченка, який переховується в Росії, півмільйона доларів на організацію протестних акцій в Україні.

12 лютого Саакашвілі затримали у ресторані Києва.

Пізніше у Державній прикордонній службі підтвердили, що видворили лідера партії "Рух нових сил" до Польщі.

Джерело в правоохоронних органах зазначило "Українській правді", що Польща прийняла Саакашвілі за процедурою реадмісії.

Пізніше Саакашвілі прилетів до Нідерландів, де планував зустрітися з родиною. Він оформив у Нідерландах посвідчення особи, що дає йому право на проживання та роботу в Євросоюзі.

Голова Мостиського прикордонного загону ухвалив рішення заборонити лідеру "Руху нових сил" Міхеілу Саакашвілі в'їзд в Україну до 13 лютого 2021 року.

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Українська правда

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Теми: ГенпрокуратураСаакашвілі
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