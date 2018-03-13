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Луценко признал, что если бы Саакашвили был под арестом, его бы не выслали

Вторник, 13 марта 2018, 09:58

Генпрокурор Юрий Луценко не видит алогичности в том, что Украина начала выслала Михэила Саакашвили, а потом попросила образцы его голоса у Нидерландов.

"Существует фактически два процесса: статус Саакашвили и уголовные дела, возбужденные против него", – отметил он в эфире канала ZIK 12 марта.

"Статус Саакашвили: он незаконно пересек границу... Все судебные инстанции установили, что он сделал это незаконно. Все инстанции украинских судов отказали ему в ходатайствах о политическом убежище или других статусов защиты Украины – и он стал нелегальным мигрантом", – сказал он.

"Государственная миграционная служба в таких случаях ко всем должна действовать в соответствии с законом – реадмиссия в страну, из которой он прибыл, депортация в страну по его выбору или экстрадиция, если есть такой запрос. Миграционная служба совместно с пограничниками осуществили реадмиссию", – сказал Луценко.

Он подчеркнул: "Генпрокуратура к этому не имеет никакого отношения. Мы не можем ее ни ускорить, ни остановить, ни отменить. Это их компетенция".

"Дело Саакашвили: разговор о том, что он очень хотел давать показания, мягко говоря, нечестный, как и все, что последние полгода делал Саакашвили в Украине. Он всячески уклонялся от допросов СБУ, ГПУ, проводил разные комедийные акции под стенами, не заходя к следователям. Правда, позже таки начал сотрудничать со следствием и дал все необходимые показания", – заявил Луценко.

"На данный момент у следователей есть выводы профильной экспертизы о том, что голоса Курченко и Саакашвили идентичны голосам Курченко и Саакашвили на пленках", – сказал Луценко и позже уточнил, что таков вывод эксперта профильного института Службы безопасности Украины по аудиозаписям, продемонстрированным в Верховной Раде.

"Соответственно, сейчас следователь считает возможным и нужным взять образцы голоса Саакашвили, который не предоставил их во время общения со следователем. И он за такой правовой помощью обратился в Нидерланды две недели назад", – пояснил генпрокурор.

Он не считает странным то, что это делается тогда, когда Саакашвили уже выслали.

"Закон требует от Государственной миграционной службы высылать нелегальных мигрантов", – отметил Луценко.

На вопрос, могли бы Саакашвили выслать из Украины, если бы его взяли под арест, генпрокурор ответил: "Тогда это невозможно было сделать. Он находится под арестом – и это имеет приоритет".

На вопрос, почему Саакашвили не был арестован, Луценко пояснил: "Потому что он начал ходить к следователю и дал все необходимые показания, которые следователь на тот момент требовал. Закончилась мера пресечения – и мы, не предполагая дальше с ним следственных действий, не ходатайствовали о продлении меры пресечения".

Он отметил, что решение о реадмиссии Саакашвили принимала Государственная миграционная служба, которая и лишила его гражданства с соответствующим ходатайством комиссии при президенте.

"За последнюю неделю я знал, что это (реадмиссия – ред.) планируется, но о конкретной дате и конкретных действиях я узнал из СМИ", – признался Луценко.

Как известно, 6 марта ГПУ приостановила расследование дела Саакашвили о якобы сговоре с беглецом Курченко о финансировании акций протеста в Украине – из-за запроса о правовой помощи в Нидерланды.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: СаакашвилиКурченкоГенпрокуратураМиграционная службаЛуценко
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