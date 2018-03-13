Клімкін закликав кримчан не йти на так звані "вибори"

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликає жителів окупованого Криму не брати участь і не допомагати в організації виборів президента Росії.

Про це він сказав журналістам у вівторок в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"Закликаю не допомагати російської окупаційної влади організовувати ці вибори, брати участь в цих виборах. Зараз ФСБ дзвонить і загрожує рідним тих, хто не хоче йти на вибори", - сказав він.

Міністр зазначив, що жителі окупованого Криму живуть в постійному страху.

"Те, що нам потрібно зробити, - це досягти того, щоб був доступ у міжнародних організацій до окупованого Криму", - уточнив міністр.

За словами Клімкіна, необхідно зберігати санкції і збільшувати міжнародний тиск на Росію.

Крім того, необхідно створити неформальне об'єднання "групи дружби України" щодо деокупації Криму.

Як відомо, вибори президента РФ пройдуть 18 березня.

Раніше російські ЗМІ повідомляли, що президент Росії Володимир Путін, який пішов на вибори як самовисуванець, може проголосувати на одній з незаконних виборчих дільниць в анексованому Криму.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав постанову про звернення нардепів до парламентів інших країн щодо невизнання і бойкотування виборів президента Російської Федерації в окупованому Криму.