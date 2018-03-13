Климкин призвал крымчан не идти на так называемые "выборы"

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призывает жителей оккупированного Крыма не участвовать и не помогать в организации выборов президента России.



Об этом он сказал журналистам во вторник в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".



"Призываю не помогать российской оккупационной власти организовывать эти выборы, принимать участие в этих выборах. Сейчас ФСБ звонит и угрожает родным тех, кто не хочет идти на выборы", - сказал он.



Министр отметил, что жители оккупированного Крыма живут в постоянном страхе.



"То, что нам нужно сделать, - это достичь того, чтобы был доступ у международных организаций к оккупированному Крыму", - уточнил министр.



По словам Климкина, необходимо сохранять санкции и увеличивать международное давление на Россию.



Кроме того, необходимо создать неформальное объединение "группы дружбы Украины" относительно деоккупации Крыму.



Как известно, выборы президента РФ пройдут 18 марта.



Ранее российские СМИ сообщали, что президент России Владимир Путин может проголосовать на одном из незаконных избирательных участков в аннексированном Крыму.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал постановление об обращении нардепов в парламенты других стран относительно непризнания и бойкота выборов Президента Российской Федерации в оккупированном Крыму.