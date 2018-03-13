Россия просит Киев защитить россиян, которые пойдут выбирать президента РФ

Россия требует от Киева обеспечить безопасность для россиян, которые 18 марта примут участие в выборах президента РФ на территории Украины.



Об этом говорится в заявлении МИД России.



В заявлении говорится об "обеспечении безопасности посольства России в Киеве, российских генеральных консульств в Харькове, Одессе и Львове, недопущение создания любых препятствий для их полноценного функционирования и свободного посещения гражданами России".



Как известно, "Национальные дружины" заявили, что не допустят проведения голосования на выборах президента России в Украине.



На своей странице в Facebook организация заявила, что "кремлевских избирателей ждать заблокированы здания и коридор позора".



Ранее председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал постановление об обращении нардепов в парламенты других стран относительно непризнания и бойкота выборов президента Российской Федерации в оккупированном Крыму.



Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призывает жителей оккупированного Крыма не участвовать и не помогать в организации выборов президента России.

Президент России Владимир Путин заявил, что в четвертый раз будет участвовать в выборах президента.