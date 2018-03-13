Рада відклала законопроект, що зупиняв скандальну "правку Лозового"

Верховна Рада відклала на невизначений термін розгляд законопроекту, що відміняє скандальну поправку нардепа Андрія Лозового в Кримінально-процесуальному кодексі.

Про це повідомив на сесії парламенту у вівторок спікер Андрій Парубій.

За його словами, з відповідним проханням звернувся комітет ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Він запропонував відкласти розгляд проекту закону 7547 "для проведення політичних консультацій".

Парубій виконав це прохання і поставив на голосування інший законопроект.

Тим часом, з четверга, 15 березня, новий КПК набирає чинності.

Як відомо, поправка Лозового зменшує строки слідства з років до місяців, що, на думку її противників, дозволить уникнути покарання корупцыонерам і колишнім членам Партії регіонів. Адже значно збільшиться кількість відмов у початку розслідування, оскільки правоохоронці не братимуть на себе відповідальність розслідувати злочини так швидко.

Народний депутат, співавтор проекту 7547 Мустафа Найем пояснив "Українській правді", що його з колегами законодавча норма не тільки скасовує "правку Лозового", а й усуває інші важливі недоліки нового КПК.

За його словами, в кодекс також були внесені технічні правки, які одномоментно по всій країні завалять суди клопотаннями з боку слідчих органів, змушених звертатися за додатковими дозволами для проведення слідчих заходів. А це в свою чергу значно ускладнить роботу слідчих, принесе колосальний матеріальний збиток і позбавить маневреності оперативників і слідчих.

Депутат наголосив, що це зроблено з метою завадити розслідуванням економічних злочинів.

За інформацією Найема, насправді законопроект відправили на доопрацювання в комітет і зробили це на прохання фракції "Блок Петра Порошенка".

На його думку, тепер навіть якщо комітет встигне до четверга внести правки, і Рада відразу його підтримає, то ще піде якийсь час на підписання закону президентом, тож новий Кримінально-процесуальний кодекс буде діяти в Україні як мінімум кілька днів.

Як відомо, 3 жовтня Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект №6232 про внесення змін до низки кодексів, який запускає судову реформу.

Після цього низка депутатів і юристів заявили, що до прийнятого закону нардеп-"радикал" Андрій Лозовой вніс шкідливу поправку, яка дозволить уникнути покарання колишнім членам Партії регіонів.

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Євген Кізілов, УП