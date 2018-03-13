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Рада отложила законопроект, который отменял скандальную "правку Лозового"

Вторник, 13 марта 2018, 13:04

Верховная Рада отложила на неопределенный срок рассмотрение законопроекта, отменяющего скандальную поправку нардепа Андрея Лозового в Уголовно-процессуальном кодексе.

Об этом сообщил на сессии парламента во вторник спикер Андрей Парубий.

По его словам, с соответствующей просьбой обратился комитет ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. Он предложил отложить рассмотрение проекта закона №7547 "для проведения политических консультаций".

Парубий выполнил эту просьбу и поставил на голосование другой законопроект.

Тем временем, с четверга, 15 марта, новый УПК вступает в силу.

Как известно, поправка Лозового уменьшает сроки следствия с годов до месяцев, что, по мнению ее противников, позволит избежать наказания коррупционерам и бывшим членам Партии регионов. Ведь значительно увеличится количество отказов в начале расследования, поскольку правоохранители не будут брать на себя ответственность расследовать преступления так быстро.

Народный депутат, соавтор проекта 7547 Мустафа Найем объяснил "Украинской правде", что его с коллегами законодательная норма не только отменяет "правку Лозового", но и устраняет другие важные недостатки нового УПК.

По его словам, в кодекс также были внесены технические правки, которые одномоментно по всей стране завалят суды ходатайствами со стороны следственных органов, вынужденных обращаться за дополнительными разрешениями для проведения экспертиз. А это в свою очередь значительно усложнит работу следователей, принесет колоссальный материальный убыток и лишит маневренности оперативников и следователей.

Депутат подчеркнул, что это сделано с целью помешать расследованию экономических преступлений.

По информации Найема, на самом деле законопроект отправили на доработку в комитет и сделали это по просьбе фракции "Блок Петра Порошенко".

По его мнению, теперь даже если комитет успеет до четверга внести правки, и Рада сразу его поддержит, то еще уйдет какое-то время на подписание закона президентом, поэтому новый Уголовно-процессуальный кодекс будет действовать в Украине как минимум несколько дней.

Как сообщалось, 3 октября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №6232 о внесении изменений в ряд кодексов, который запускает судебную реформу.

После этого ряд депутатов и юристов заявили, что в принятый закон нардеп-"радикал" Андрей Лозовой внес вредную поправку, которая позволит избежать наказания бывшим членам Партии регионов.

Читайте также: Поправка Лозового-Князевича. Луценко "в шоке", Аваков атакует Порошенко

Евгений Кизилов, УП

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Темы: Верховная Радазаконодательствоскандалкриминалкоррупция
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