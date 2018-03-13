Аваков: Рада зобов'язана внести поправки до КПК

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що не дивлячись на всі розбіжності, парламент повинен досягти компромісу і внести зміни до Кримінально-процесуального кодексу для усунення дисбалансів.

Про це він сказав журналістам у вівторок, передає "Інтерфакс-Україна".

"Наскільки я знаю... парламент не готовий голосувати наші пропозиції, але, думаю, що якийсь компроміс буде знайдено. Чи достатній цей компроміс... Подивимося. Якщо він буде недостатній, і практика покаже нам і депутатам, і буде зрозуміло, що потрібні зміни, думаю, це будуть зміни", - заявив глава МВС.

Аваков пояснив, що підконтрольне йому відомство разом з Генпрокуратурою ініціювали зміни до КПК, оскільки з 15 березня (з моменту вступу в силу змін до КПК з урахуванням т.зв. "поправок Лозового - ред) можливий "дуже сильний дизбаланс, який вплине на кримінальний процес, зокрема".

Він зазначив, що це стосується процедур доступу до судів, обмеження в часі розслідування складних злочинів та інше.

За його словами, запропоновані ініціативи, що усувають негативні моменти прийнятих змін в КПК, знаходяться на розгляді парламенту, який повинен досягти компромісу з цього питання.

Повідомлялося, що 13 березня Верховна Рада відклала на невизначений термін розгляд законопроекту, який скасовує скандальну поправку нардепа Андрія Лозового в Кримінально-процесуальному кодексі.

Раніше глава Нацполіціі Сергій Князєв заявив, що якщо до Кримінального процесуального кодексу до 15 березня не будуть внесені зміни, то робота правоохоронної системи буде паралізована.

Як відомо, 3 жовтня Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект №6232 про внесення змін до низки кодексів, який запускає судову реформу.

Після цього низка депутатів і юристів заявили, що до прийнятого закону нардеп-"радикал" Андрій Лозовой вніс шкідливу поправку, яка дозволить уникнути покарання колишнім членам Партії регіонів.

За їхніми словами, ця поправка зменшує строки розслідування з 2, 3, 5, 10 чи 15 років до 3 чи 6 місяців. Таким чином, пояснюють вони, кількість відмов у початку розслідування при неочевидних злочинах значно збільшиться, оскільки правоохоронці не братимуть на себе відповідальність розслідувати ці злочини так швидко.

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