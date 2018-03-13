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Аваков: Рада обязана внести поправки в УПК

Вторник, 13 марта 2018, 13:24

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что несмотря на все разногласия, парламент должен достичь компромисса и внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс для устранения дисбалансов.

Об этом он сказал журналистам во вторник, передает "Интерфакс-Украина".

"Насколько я знаю… парламент не готов голосовать наши предложения, но, думаю, что какой-то компромисс будет найдет. Достаточен ли этот компромисс… Посмотрим. Если он будет недостаточен, и практика покажет нам и депутатам, и будет понятно, что нужны изменения, думаю, это будут изменения", - заявил глава МВД.

Аваков пояснил, что подконтрольное ему ведомство вместе с Генпрокуратурой инициировали изменения в УПК, поскольку с 15 марта (с момента вступления в силу изменений в УПК с учетом т.н. "поправок Лозового – ред) возможны "очень сильные диспропорции, которые повлияют на криминальный процесс, в частности".

Он отметил, что это касается процедур доступа до судов, ограничения во времени расследования сложных преступлений и прочее.

По его словам, предложенные инициативы, устраняющие негативные моменты принятых изменений в УПК, находятся на рассмотрении парламента, который должен достичь компромисса по этому вопросу.

Сообщалось, что 13 марта Верховная Рада отложила на неопределенный срок рассмотрение законопроекта, отменяющего скандальную поправку нардепа Андрея Лозового в Уголовно-процессуальном кодексе.

Ранее глава Нацполиции Сергей Князев заявил, что если в Уголовный процессуальный кодекс до 15 марта не будут внесены изменения, то работа правоохранительной системы будет парализована.

Как сообщалось, 3 октября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №6232 о внесении изменений в ряд кодексов, который запускает судебную реформу.

После этого ряд депутатов и юристов заявили, что в принятый закон нардеп-"радикал" Андрей Лозовой внес вредную поправку, которая позволит избежать наказания бывшим членам Партии регионов.

По их словам, эта поправка уменьшает сроки расследования с 2, 3, 5, 10 или 15 лет до 3 или 6 месяцев. Таким образом, объясняют они, количество отказов в начале расследования при неочевидных преступлениях значительно увеличится, поскольку правоохранители не будут брать на себя ответственность расследовать эти преступления так быстро.

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Украинская правда
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