Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава Верховного Суду втратив доступ до держтаємниці

Вівторок, 13 березня 2018, 14:32

Голова Верховного Суду наразі не має права спрощеного доступу до держтаємниці.

Про це повідомляє спеціалізоване видання "Закон і Бізнес".

Причиною цьому вказується "неузгодженість законодавства".

"Відповідно до ст. 27 закону "Про державну таємницю" від 21.01.1994 № 3855-ХІІ за спрощеною процедурою доступ до такої інформації за посадою з представників судової влади мають голова Конституційного Суду України, а також голова Верховного Суду України. Хоча відомо, що у відповідності до Конституції найвищим судовим органом є Верховний Суд", - пише видання.

"Вочевидь, автори судової реформи забулись внести зміни до закону № 3855-ХІІ (Про державну таємницю – ред.), чим позбавили голову ВС доступу до державної таємниці", - вказується у матеріалі.

Як відомо, 30 листопада 2017 року новий Верховний Суд обрав своєю керівницею Валентину Данішевську.

Теми: КонституціясудКС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Усі новини...
Конституція
Справа Януковича про захоплення влади у 2010 році пішла до суду
"Ми, народ України…". Конституційний маніфест
Бізнес оприлюднив маніфест на захист ст. 42 Конституції: президента просять втрутитися
Останні новини
15:41
фотоГУР атакувало податкову систему Росії
15:32
ЄСПЛ постановив, що Польща повинна визнати одностатеві партнерства
15:14
відео"Коли у тебе Київстар і живеш на Теремках": українці відреагували на закриття метро та збій зв’язку
15:05
Кібератаку на "Київстар" розслідує СБУ: можлива причетність спецлужб РФ
15:04
Європейці більш прихильні до вступу України в ЄС, ніж до інших кандидатів – опитування
15:00
фото13 років досліджень: в Італії археологи розкопали залишки римського міста
14:58
У Києві на сигнали тривоги збій у роботі "Київстару" не вплине, а в Борисполі задіють гучномовці
14:33
Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"
14:10
У оператора Vodafone не працює мобільний додаток та є проблеми з інтернет-з'єднанням
14:01
Зону примусової евакуації на Харківщині можуть розширити − ОВА
Усі новини...
Реклама: