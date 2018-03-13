Глава Верховного Суду втратив доступ до держтаємниці

Голова Верховного Суду наразі не має права спрощеного доступу до держтаємниці.

Про це повідомляє спеціалізоване видання "Закон і Бізнес".

Причиною цьому вказується "неузгодженість законодавства".

"Відповідно до ст. 27 закону "Про державну таємницю" від 21.01.1994 № 3855-ХІІ за спрощеною процедурою доступ до такої інформації за посадою з представників судової влади мають голова Конституційного Суду України, а також голова Верховного Суду України. Хоча відомо, що у відповідності до Конституції найвищим судовим органом є Верховний Суд", - пише видання.

"Вочевидь, автори судової реформи забулись внести зміни до закону № 3855-ХІІ (Про державну таємницю – ред.), чим позбавили голову ВС доступу до державної таємниці", - вказується у матеріалі.

Як відомо, 30 листопада 2017 року новий Верховний Суд обрав своєю керівницею Валентину Данішевську.