Глава Верховного Суда потерял доступ к гостайне

У главы Верховного Суда пока нет права упрощенного доступа к гостайне.



Об этом сообщает специализированное издание "Закон и Бизнес".



Причиной этому указывается "несогласованность законодательства".



"Согласно ст. 27 закона "О государственной тайне" от 21.01.1994 № 3855-ХII по упрощенной процедуре доступ к такой информации по должности из представителей судебной власти имеют председатель Конституционного Суда Украины, а также председатель Верховного Суда Украины. Хотя известно, что в соответствии с Конституцией высшим судебным органом является Верховный Суд", - пишет издание.



"Очевидно, авторы судебной реформы забылись внести изменения в закон № 3855-ХII (О государственной тайне - ред.), чем лишили председателя ВС доступа к государственной тайне", - указывается в материале.



Как известно, 30 ноября 2017 новый Верховный Суд избрал своей руководительницей Валентину Данишевскую.