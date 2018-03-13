Глава Верховного Суда потерял доступ к гостайне

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Вторник, 13 марта 2018, 15:32

У главы Верховного Суда пока нет права упрощенного доступа к гостайне.

Об этом сообщает специализированное издание "Закон и Бизнес".

Причиной этому указывается "несогласованность законодательства".

"Согласно ст. 27 закона "О государственной тайне" от 21.01.1994 № 3855-ХII по упрощенной процедуре доступ к такой информации по должности из представителей судебной власти имеют председатель Конституционного Суда Украины, а также председатель Верховного Суда Украины. Хотя известно, что в соответствии с Конституцией высшим судебным органом является Верховный Суд", - пишет издание.

"Очевидно, авторы судебной реформы забылись внести изменения в закон № 3855-ХII (О государственной тайне - ред.), чем лишили председателя ВС доступа к государственной тайне", - указывается в материале.

Как известно, 30 ноября 2017 новый Верховный Суд избрал своей руководительницей Валентину Данишевскую.

Темы: Конституция суд КС
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