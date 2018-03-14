Турчинов розповів, як блефував у 2014 із екс-головою Держдуми Наришкіним

Колишній в.о. президента України Олександр Турчинов розповів про свою телефонну розмову з тодішнім головою Держдуми РФ Сергієм Наришкіним у ніч на 2 березня 2014 року.

Про це він заявив у документальному фільмі "Україна. 100 днів над прірвою".

"Ввечері 1 березня до мене приїжджає керівництво Міноборони, Генштабу і каже: Олександр Валентинович, ситуація катастрофічна, наші підрозділи в Криму отримали від російського Генштабу ультиматум: до 21 години вони повинні скласти зброю, інакше буде штурм. Треба політичне рішення", - розповів Турчинов.

Після цього він спробував зв'язатися з президентом РФ Володимиром Путіним, але йому це не вдалося, оскільки офіційна Москва не визнавала Турчинова як в.о. президента України-верховного головнокомандувача ЗСУ. Водночас, пообіцяли з ним рахуватися як з легітимним головою Верховної Ради.

"Вночі знайшли номер Наришкіна. Я йому говорю, якомога спокійніше, хоча сам сильно нервував: Дивись, ми отримали ультиматум від російського Генштабу і я дав команду використовувати усю наявну зброю. Весь світ побачить вас як агресорів і скільки крові ви принесли. Наші хлопці загинуть, але ваших загине не менше. Тому передайте Путіну, що у випадку штурму ми будемо використовувати усю наявну зброю", - повідомив Турчинов.

Політик вважає, що саме цей блеф врятував українських військових у Криму від штурму.

"Я блефував. Але у мене іншого варіанту не було якось зірвати цей наступ. Наришкін пообіцяв, що він передасть це Путіну, і вночі наступу не відбулося. А ми отримали необхідний час для того, щоб підготуватися до можливого наступу з півночі і сходу", - підкреслив він.

Олексій Павлиш, УП