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Турчинов рассказал, как блефовал в 2014 с экс-председателем Госдумы Нарышкиным

Среда, 14 марта 2018, 06:10

Бывший и.о. президента Украины Александр Турчинов рассказал о своем телефонном разговоре с тогдашним председателем Госдумы РФ Сергеем Нарышкиным в ночь на 2 марта 2014 года.

Об этом он заявил в документальном фильме "Украина. 100 дней над пропастью".

"Вечером 1 марта ко мне приезжает руководство Минобороны, Генштаба и говорит Александр Валентинович, ситуация катастрофическая, наши подразделения в Крыму получили от российского Генштаба ультиматум: до 21 часов они должны сложить оружие, иначе будет штурм. Надо политическое решение", - рассказал Турчинов .

После этого он попытался связаться с президентом РФ Владимиром Путиным, но ему это не удалось, поскольку официальная Москва не признавала Турчинова как и.о. президента Украины-верховного главнокомандующего ВСУ. В то же время, пообещали с ним считаться как с легитимным председателем Верховной Рады.

"Ночью нашли номер Нарышкина. Я ему говорю, как можно спокойнее, хотя сам сильно нервничал: Смотри, мы получили ультиматум от российского Генштаба и я дал команду использовать все имеющееся оружие. Весь мир увидит вас как агрессоров и сколько крови вы принесли. Наши ребята погибнут, но ваших погибнет не меньше. Поэтому передайте Путину, что в случае штурма мы будем использовать все имеющееся оружие", - сообщил Турчинов.

Политик считает, что именно этот блеф спас украинских военных в Крыму от штурма.

"Я блефовал. Но у меня другого варианта не было как-то сорвать это наступление. Нарышкин пообещал, что он передаст это Путину, и ночью наступления не произошло. А мы получили необходимое время для того, чтобы подготовиться к возможному наступлению с севера и востока", - подчеркнул он.

Как известно, именно 1 марта на то время заместитель начальника Генштаба Виктор Муженко предлагал провести операцию, которая могла бы изменить ход событий.

По замыслу предполагалось провести десантную операцию: высадиться на полуострове и захватить аэродромы в АР Крым, усилить там наши группировки и провести определенные действия, которые бы не позволили российским военным продвинуться по соответствующим направлениям.

Алексей Павлыш, УП
Темы: ТурчиновКрымРосcия
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