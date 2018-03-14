Вирок екс-керівнику маріупольської міліції за співпрацю з "ДНР" набув сили

Апеляційний суд Запорізької області залишив в силі вирок для колишнього в.о.начальника Маріупольського міськвідділу Головного управління у Донецькій області Олега Моргуна.

Про це повідомляє речниця генпрокурора Лариса Сарган у Twitter.

30 серпня 2017 року Приазовський райсуд Запорізької області заочно засудив Моргуна до 11 років в’язниці за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації) КК України

Тепер рішення суду набуло законної сили.

Апеляційний суд Запорізької області залишив в силі вирок стосовно колишнього в.о.начальника Маріупольського міського відділу Головного управління МВС України в Донецькій області Олега Моргуна, якого заочно засуджено до 11 років позбавлення волі. Рішення суду набуло законної сили pic.twitter.com/NquMF0h7Z6 — Лариса Сарган (@SarganLarysa) March 14, 2018

За даними правоохоронців, 18 травня 2014 року виконувач обов’язків начальника маріупольської міліції Олег Моргун взяв участь у прес-конференції, яку проводили представники т. зв. "ДНР" – Кузьменко Д.В. та Борисов А.О. (прізвисько "Чечен") у захопленій тоді будівлі маріупольської групи управління з боротьби з оргзлочинністю Головного управління МВС у Донецькій області.

А коли Моргуна звільнили з органів внутрішніх справ у 2014 році, він переїхав на непідконтрольну територію Донецької області – у Новоазовськ – і став членом "ДНР", а в березні 2015 року навіть очолив т. зв. "адміністрацію Новоазовського району".