Приговор экс-главе мариупольской милиции за сотрудничество с "ДНР" вступил в силу

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Среда, 14 марта 2018, 08:44

Апелляционный суд Запорожской области оставил в силе приговор для бывшего и.о. начальника Мариупольского горотдела Главного управления в Донецкой области Олега Моргуна.

Об этом сообщает пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Twitter.

30 августа 2017 года Приазовский райсуд Запорожской области заочно приговорил Моргуна к 11 годам тюрьмы по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) УК Украины.

Теперь решение суда вступило в законную силу.

По данным правоохранителей, 18 мая 2014 года исполняющий обязанности начальника мариупольской милиции Олег Моргун участвовал в пресс-конференции, которую проводили представители т. н. "ДНР" – Кузьменко Д.В. и Борисов А.А. (кличка "Чечен") в захваченном тогда здании мариупольской группы управления по борьбе с оргпреступностью Главного управления МВД в Донецкой области.

А когда Моргуна уволили из органов внутренних дел в 2014 году, он переехал на неподконтрольную территорию Донецкой области – в Новоазовск – и стал членом "ДНР", а в марте 2015 года даже возглавил т. н. "администрацию Новоазовского района".

Темы: Мариуполь "ДНР" МВД суд
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