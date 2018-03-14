Приговор экс-главе мариупольской милиции за сотрудничество с "ДНР" вступил в силу

Апелляционный суд Запорожской области оставил в силе приговор для бывшего и.о. начальника Мариупольского горотдела Главного управления в Донецкой области Олега Моргуна.



Об этом сообщает пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Twitter.



30 августа 2017 года Приазовский райсуд Запорожской области заочно приговорил Моргуна к 11 годам тюрьмы по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) УК Украины.

Теперь решение суда вступило в законную силу.



Апеляційний суд Запорізької області залишив в силі вирок стосовно колишнього в.о.начальника Маріупольського міського відділу Головного управління МВС України в Донецькій області Олега Моргуна, якого заочно засуджено до 11 років позбавлення волі. Рішення суду набуло законної сили pic.twitter.com/NquMF0h7Z6 — Лариса Сарган (@SarganLarysa) March 14, 2018

По данным правоохранителей, 18 мая 2014 года исполняющий обязанности начальника мариупольской милиции Олег Моргун участвовал в пресс-конференции, которую проводили представители т. н. "ДНР" – Кузьменко Д.В. и Борисов А.А. (кличка "Чечен") в захваченном тогда здании мариупольской группы управления по борьбе с оргпреступностью Главного управления МВД в Донецкой области.



А когда Моргуна уволили из органов внутренних дел в 2014 году, он переехал на неподконтрольную территорию Донецкой области – в Новоазовск – и стал членом "ДНР", а в марте 2015 года даже возглавил т. н. "администрацию Новоазовского района".