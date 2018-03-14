Захист Януковича хоче телеміст з Кримом для допиту свідків

Адвокати обвинуваченого у державній зраді Віктора Януковича планують встановити телеміст з Кримом 21 березня для допиту своїх свідків.

Про це під час перерви у засіданні Оболонського райсуду сказав захисник Януковича Віталій Сердюк.

"21 березня ми маємо надію, що встановлено телеміст з Кримом, і зможемо почути його жителів – очевидців тих подій і спробувати з'ясувати, що відбулось, про що в той час думами мешканці Криму, чого остерігались, і які події призвели до того, що ми втратили півострів", - сказав Сердюк.

Він додав, що захист планує допитати як свідків жительку анексованого Криму Оксану Медієву, адмірала Юрія Ільїна, який у 2014 році був начальником Генерального штабу ЗСУ, генерала Павла Лебедєва, який був міністром оборони України у 2012 - 2014 роках, та інших. Попередньо зв’язок буде з Сімферополем.

Також Сердюк просив про допит пілота ТОВ "Центр Авіа" Аркадія Ярощука шляхом відеоконференції з Мінська.

"Ми заявили про допит відповідного пілота, який особисто чув погрози від служби і від військових щодо застосування бойової авіації до вертольотів, які перевозили президента. Він у Мінську, він просить, щоб влаштували відеоконференцію", - сказав Сердюк.

Він пояснив, що Ярощук не хоче їхати в Україну, бо боїться за своє життя.

"Усі особи, які нами викликаються, бояться за своє життя. Бо всі пам’ятають долю Вороненкова, якщо вони не можуть забезпечити безпеку власних свідків, то що говорити про наших", - сказав адвокат.

Також він наполягав на тому, що на момент відкриття провадження проти Януковича сплили терміни позовної давності.

"Головне питання, на яке ми не отримали відповідь, чому, якщо ГПУ вважала дії Януковича ще в 2014 році злочинними, то чому лише в кінці 2016 року почали кримінальне провадження? Чому не порушили у 14 році? Відповіді від ГПУ ми не отримали.

Ми з'ясували, що строки розслідування справи сплили ще в грудні 2016 року, і справа не мала бути передана в суд. Те, що вона в суді, свідчить про виконання політичної вказівки керівництва", - сказав Сердюк.

Наразі суд продовжує дослідження матеріалів справи.

Як відомо, Віктора Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України) та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

29 червня 2017 року у суді зачитали обвинувальний акт у справі про сприяння російській владі в анексії Криму та веденні агресивних воєнних дій на території України.

5 липня 2017 року Янукович оголосив, що не бажає брати участь в ініційованому Україною судовому процесі в справі про державну зраду і відкликає з суду своїх адвокатів.

Але 11 грудня адвокат Віталій Сердюк, який бере участь у процесі щодо розстрілів на Майдані, знову почав захищати Януковича у справі про держзраду.

З того часу суд допитує свідків. Ключові свідки зі сторони обвинувачення вже дали свідчення у справі про держзраду.

Під час процесу про державну зраду Януковича його адвокати задавали свідкам обвинувачення питання про події на Майдані, хоча сам процес стосується дій екс-президента в період окупації Криму Росією.