Защита Януковича хочет телемост с Крымом для допроса свидетелей

Адвокаты обвиняемого в государственной измене Виктора Януковича планируют установить телемост с Крымом 21 марта для допроса своих свидетелей.

Об этом во время перерыва в заседании Оболонского райсуда сказал защитник Януковича Виталий Сердюк.

"21 марта мы надеемся, что будет установлен телемост с Крымом, и сможем услышать его жителей – очевидцев тех событий и попытаться выяснить, что произошло, о чем в то время думами жители Крыма, чего остерегались, и какие события привели к тому, что мы потеряли полуостров", - сказал Сердюк.

Он добавил, что защита планирует допросить в качестве свидетелей жительницу аннексированного Крыму Оксану Медиеву, адмирала Юрия Ильина, который в 2014 году был начальником Генерального штаба ВСУ, генерала Павла Лебедева, который был министром обороны Украины в 2012 – 2014 годах, и др. Предварительно связь будет с Симферополем.

Также Сердюк просил о допросе пилота ООО "Центр Авиа" Аркадия Ярощука путем видеоконференции из Минска.

"Мы заявили о допросе соответствующего пилота, который лично слышал угрозы от службы и от военных по применению боевой авиации к вертолетам, которые перевозили президента. Он в Минске, он просит, чтобы устроили видеоконференцию", - сказал Сердюк.

Он пояснил, что Ярощук не хочет ехать в Украину, опасаясь за свою жизнь.

"Все лица, которые нами вызываются, боятся за свою жизнь. Потому что все помнят судьбу Вороненкова, если они не могут обеспечить безопасность собственных свидетелей, то что говорить о наших", - сказал адвокат.

Также он настаивал на том, что на момент открытия производства против Януковича истекли сроки исковой давности.

"Главный вопрос, на который мы не получили ответ, почему, если ГПУ считала действия Януковича еще в 2014 году преступными, то почему только в конце 2016 года начали уголовное производство? Почему не возбудили в 14 году? Ответа от ГПУ мы не получили.

Мы выяснили, что сроки расследования дела истекли еще в декабре 2016 года, и дело не должно было быть передано в суд. То, что оно в суде, свидетельствует о выполнении политического указания руководства", - сказал Сердюк.

Сейчас суд продолжает исследование материалов дела.

Как известно, Виктора Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

29 июня 2017 года в суде зачитали обвинительный акт в деле о пособничестве российским властям в аннексии Крыма и ведении агрессивных военных действий на территории Украины.

5 июля 2017 года Янукович объявил, что не желает принимать участие в инициированном Украиной судебном процессе по делу о государственной измене и отзывает из суда своих адвокатов.

Однако 11 декабря адвокат Виталий Сердюк, который участвует в процессе относительно расстрелов на Майдане, снова начал защищать Януковича в деле о госизмене.

С того времени суд допрашивает свидетелей. Ключевые свидетели со стороны обвинения уже дали показания по делу о госизмене.

Во время процесса о государственной измене Януковича его адвокаты задавали свидетелям обвинения вопросы о событиях на Майдане, хотя сам процесс касается действий экс-президента в период оккупации Крыма Россией.