Вбивство Вороненкова: підозрюваного російського злодія оголосили в розшук

Правоохоронні органи України оголосили в розшук російського "злодія в законі" Володимира Тюріна, який підозрюється в організації вбивства депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.

Про це свідчить запис в розділі "Розшук" на сайті МВС.

На сторінці зазначається, що Тюрін має статус особи, яка переховується від органів прокуратури і зникла 10 жовтня 2017 року.

Йому інкримінують ст.115 ч.2 пп.6, 11 та 12 Кримінального кодексу (умисне вбивство вчинене на замовлення за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів).

Володимир Тюрін Фото: www.primecrime.ru

Як повідомив "Українській правді" речник Національної поліції Ярослав Тракало, наразі Тюріна оголосили у державний розшук, але матеріали щодо нього столична прокуратура, яка розслідує цю справу, направила також в Інтерпол для оголошення росіянина в міжнародний розшук.

В свою чергу в прокуратурі Києва зазначають, що Тюріна оголошено в розшук 2 березня 2018 року, зважаючи на те, що досі органи прокуратури не отримали відповіді запит про екстрадицію.



"12.03.2018 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва столичні правоохоронні органи отримали дозвіл на доставку вказаного громадянина РФ до суду з метою обрання йому запобіжного заходу", – повідомляє столична прокуратура в середу.

Як відомо, за даними ГПУ, організатором вбивства екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова є російський "злодій в законі" Володимир Тюрін.

Восени 2017 року Генеральна прокуратура спрямувала до Росії запит про надання міжнародної правової допомоги щодо проведення слідчих дій з Тюріним, якого підозрюють в організації вбивства депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.

Мотивом убивства Вороненкова, згідно із версією української прокуратури, стало поєднання вищих інтересів Росії та особистих мотивів замовника Володимира Тюріна.

Екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова розстріляли 23 березня 2017 року біля готелю "Прем’єр Палас" у центрі Києва.

Євген Кізілов, УП