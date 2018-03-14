Убийство Вороненкова: подозреваемого российского вора объявили в розыск

Правоохранительные органы Украины объявили в розыск российского "вора в законе" Владимира Тюрина, который подозревается в организации убийства депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Об этом свидетельствует запись в разделе "Розыск" на сайте МВД.

На странице указывается, что Тюрин имеет статус лица, скрывающегося от органов прокуратуры и исчезнувшего 10 октября 2017.

Ему инкриминируют ст.115 ч.2 пп.6, 11 и 12 Уголовного кодекса (умышленное убийство совершенное по заказу по предварительному сговору группой лиц из корыстных побуждений).

Владимир Тюрин Фото: www.primecrime.ru

Как сообщил "Украинской правде" пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало, пока что Тюрин объявлен в государственный розыск, но материалы по нему столичная прокуратура, которая расследует это дело, направила также в Интерпол для объявления россиянина в международный розыск.

В свою очередь в прокуратуре Киева отмечают, что Тюрин объявлен в розыск 2 марта 2018 года, учитывая то, что до сих пор органы прокуратуры не получили из России ответа на запрос об экстрадиции.



"12.03.2018 на основании постановления следственного судьи Голосеевского районного суда города Киева столичные правоохранительные органы получили разрешение на доставку указанного гражданина РФ в суд с целью избрания ему меры пресечения", - сообщает столичная прокуратура в среду.

Как известно, по данным ГПУ, организатором убийства экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова является российский "вор в законе" Владимир Тюрин.

Осенью 2017 года Генеральная прокуратура направила в Россию запрос об оказании международной правовой помощи по проведению следственных действий с Тюриным, которого подозревают в организации убийства депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Мотивом убийства Вороненкова, по версии украинской прокуратуры, стало сочетание высших интересов России и личных мотивов заказчика Владимира Тюрина.

Экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова расстреляли 23 марта 2017 года около гостиницы "Премьер Палас" в центре Киева.

Евгений Кизилов, УП