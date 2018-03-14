Луценко предупредил о коллапсе из-за "правок Лозового"

Исправленный Уголовно-процессуальный кодекс, который вступает в силу 15 марта, создает кризисную ситуацию в правоохранительной системе Украины.

Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко на заседании парламентского комитета по вопросам правовой политики и правосудия.

По его словам, поправки в УПК, внесенные Верховной Радой, создают три существенные проблемы для правоохранительных органов:

- вводят возможность обжалования подозрения;

- делают необходимым получать судебные разрешения на проведение всех экспертиз;

- резко ограничивают сроки производств.

Луценко добавил, что ситуацию усугубляет так называемый закон "маски-шоу стоп". Он требует от судьи не просто принимать решение о следственных действиях, но и зачитывать на видео его текст. Из-за большого количества таких решений это может вызвать огромные очереди и задержки следствия.

По мнению генпрокурора, эти проблемы объясняются непрофессионализмом авторов поправок и парламентского комитета по вопросам правовой политики и правосудия, который их согласовывал.

Луценко говорит, что ситуацию может исправить только комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, а ситуация, когда другие комитеты вносят такие изменения, неприемлема, ведь они не уполномочены менять КПК.

Глава ГПУ попросил председателя комитета Андрея Кожемякина поставить на голосование его предложение - пакет изменений в кодекс, наработанных "целой рабочей группой", которые способны исправить Уголовно-процессуальный кодекс.

Как известно, 13 марта Верховная Рада отложила на неопределенный срок рассмотрение законопроекта 7547, который может отменить скандальные поправки нардепа Андрея Лозового в Уголовном процессуальном кодексе.

Поправки Лозового уменьшают сроки следствия с годов до месяцев, что, по мнению их противников, позволит избежать наказания коррупционерам и бывшим членам Партии регионов. Ведь значительно увеличится количество отказов в начале расследования, поскольку правоохранители не будут брать на себя ответственность расследовать преступления так быстро.

Кроме того, в новом УПК есть другие изменения, которые по всей стране завалят суды ходатайствами со стороны следственных органов, вынужденных обращаться за дополнительными разрешениями для проведения экспертиз. А это в свою очередь значительно осложнит работу следователей, принесет колоссальный материальный ущерб и избавит маневренности оперативников и следователей.

3 октября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №6232 о внесении изменений в ряд кодексов, который запускает судебную реформу.

После этого ряд депутатов и юристов заявили, что в принятый закон нардеп-"радикал" Андрей Лозовой внес вредную поправку, которая позволит избежать наказания бывшим членам Партии регионов.

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Евгений Кизилов, УП