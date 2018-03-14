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Соратника Саакашвілі Дангадзе водили на впізнавання

Середа, 14 березня 2018, 15:43

Із соратником лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі Северіоном Дангадзе провели ряд слідчих дій у справі про держзраду.

Про це сказав генпрокурор Юрій Луценко у середу.

"За минулий і цей тиждень відбулися ряд важливих слідчих дій із ще одним фігурантом цієї справи, Северіоном Донгадзе. Відбулися впізнавання його особами, які, за їхніми твердженнями, отримали від нього фінансові кошти на проведення протестних акцій", - сказав він.

"Пан Северіон вів себе дуже нервово. На другий день, навіть, кілька годин сидів із закритим обличчям. Слідчі дії тривають", - додав Луценко.     

Як відомо, 4 грудня 2017 року правоохоронці затримали одного з лідерів "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі, керівника Київського обласного осередку "РНС" Северіона Дангадзе.

Прокуратура стверджує, що він "за узгодженням із самим Саакашвілі, звернувся через довірену особу до олігарха Сергія Курченка, який переховується від правоохоронців у Москві, з пропозицією фінансування діяльності Саакашвілі в обмін на інтереси членів злочинного угрупування".

6 грудня Дангадзе арештували на 60 діб без права застави за підозрою в державній зраді та співпраці з членами організованого злочинного угрупування.

29 січня 2018 року Печерський районний суд Києва подовжив арешт Дангадзе на 60 днів.

Олександр Шумілін, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: СаакашвіліЛуценко
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