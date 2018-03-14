Соратника Саакашвили Дангадзе водили на узнавание

1287 просмотров
Среда, 14 марта 2018, 16:43

С соратником лидера "Движения новых сил" Михеилом Саакашвили Северионом Дангадзе провели ряд следственных действий по делу об госизмене.

Об этом сказал генпрокурор Юрий Луценко в среду.

"За прошлую и эту неделю произошел ряд важных следственных действий с еще одним фигурантом этого дела, Северионом Дангадзе. Состоялись опознавание его лицами, которые, по их утверждениям, получили от него финансовые средства на проведение протестных акций", - сказал он.

"Господин Сиверион вел себя очень нервно. На второй день даже несколько часов сидел с закрытым лицом. Следственные действия продолжаются", - добавил Луценко.

Как известно, 4 декабря 2017 правоохранители задержали одного из лидеров "Движения новых сил" Саакашвили, руководителя Киевского областного отделения "РНС" Севериона Дангадзе.

Прокуратура утверждает, что он "по согласованию с самым Саакашвили обратился через доверенное лицо к олигарху Сергея Курченко, который скрывается от правоохранителей в Москве, с предложением финансирования деятельности Саакашвили в обмен на интересы членов преступной группировки".

6 декабря Дангадзе арестовали на 60 суток без права залога по подозрению в государственной измене и сотрудничестве с членами организованной преступной группировки.

29 января 2018 Печерский районный суд Киева продлил арест Дангадзе на 60 дней.

Темы: Саакашвили Луценко
powered by lun.ua
По теме
Луценко признал, что если бы Саакашвили был под арестом, его бы не выслали 13 марта 2018, 10:58
В ГПУ подтвердили приостановление следствия по делу Саакашвили 12 марта 2018, 21:14
ГПУ остановила следствие по делу Саакашвили, потому что обратилась к Нидерландам 12 марта 2018, 19:13
Все новости
Главные новости
Луценко: По нашим данным, Савченко в Испании
Луценко предупредил о коллапсе из-за "правок Лозового"
Луценко готов внести представление на Савченко
В РФ отреагировали высылку российских дипломатов из Британии
Все новости
Instagram дня

Фото дня: Instagram со стихами на фоне киевских зданий

бренд

Бренд bobkova выпустил коллекцию футболок с изображениями собак из приютов