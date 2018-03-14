С соратником лидера "Движения новых сил" Михеилом Саакашвили Северионом Дангадзе провели ряд следственных действий по делу об госизмене.



Об этом сказал генпрокурор Юрий Луценко в среду.



"За прошлую и эту неделю произошел ряд важных следственных действий с еще одним фигурантом этого дела, Северионом Дангадзе. Состоялись опознавание его лицами, которые, по их утверждениям, получили от него финансовые средства на проведение протестных акций", - сказал он.



"Господин Сиверион вел себя очень нервно. На второй день даже несколько часов сидел с закрытым лицом. Следственные действия продолжаются", - добавил Луценко.



Как известно, 4 декабря 2017 правоохранители задержали одного из лидеров "Движения новых сил" Саакашвили, руководителя Киевского областного отделения "РНС" Севериона Дангадзе.



Прокуратура утверждает, что он "по согласованию с самым Саакашвили обратился через доверенное лицо к олигарху Сергея Курченко, который скрывается от правоохранителей в Москве, с предложением финансирования деятельности Саакашвили в обмен на интересы членов преступной группировки".

6 декабря Дангадзе арестовали на 60 суток без права залога по подозрению в государственной измене и сотрудничестве с членами организованной преступной группировки.



29 января 2018 Печерский районный суд Киева продлил арест Дангадзе на 60 дней.