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Соратника Саакашвили Дангадзе водили на опознание

Среда, 14 марта 2018, 15:43

С соратником лидера "Рух новых сил" Михеилом Саакашвили Северионом Дангадзе провели ряд следственных действий по делу о госизмене.

Об этом сказал генпрокурор Юрий Луценко в среду.

"За прошлую и эту неделю произошел ряд важных следственных действий с еще одним фигурантом этого дела, Северионом Дангадзе. Состоялись опознавание его лицами, которые, по их утверждениям, получили от него финансовые средства на проведение протестных акций", - сказал он.

"Господин Северион вел себя очень нервно. На второй день даже несколько часов сидел с закрытым лицом. Следственные действия продолжаются", - добавил Луценко.

Как известно, 4 декабря 2017 года правоохранители задержали одного из лидеров партии "Рух новых сил" Саакашвили, руководителя Киевского областного отделения "РНС" Севериона Дангадзе.

Прокуратура утверждает, что он "по согласованию с самым Саакашвили обратился через доверенное лицо к олигарху Сергея Курченко, который скрывается от правоохранителей в Москве, с предложением финансирования деятельности Саакашвили в обмен на интересы членов преступной группировки".

6 декабря Дангадзе арестовали на 60 суток без права залога по подозрению в государственной измене и сотрудничестве с членами организованной преступной группировки.

29 января 2018 года Печерский районный суд Киева продлил арест Дангадзе на 60 дней.

Александр Шумилин, УП
Темы: СаакашвилиЛуценко
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